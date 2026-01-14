台中營養午餐預約平台 挨批難用
全台吹起免費營養午餐風潮，台中市議員指出，中市府建構營養午餐供應預約平台，設立二年來僅四家業者使用，截至去年九月總交易量僅占全市蔬菜需求百分之一點三。團膳業者批評，北北桃類似平台有截切與冷鏈配送，還有補助，台中都沒有。中市農業局說，持續提升使用率。
為供應在地農產，避免天災或菜價漲影響營養午餐菜色，台中市二○二三年九月啟動「營養午餐供應預約平台」，二年來平均每月預約量偏低，僅五點三公噸，被質疑淪為「蚊子」平台。
議員邱愛珊說，中市預約平台僅提供原形蔬菜，沒有截切與冷鏈配送，對業者「不但沒優勢、甚至更不方便」；新北以果菜市場為單一窗口，建立首座有機裁切加工廠；桃園由農會契作媒合，串聯農民、加工廠與學校；台北透過北農統籌供應。「台中為什麼做不到？」
團膳業者說，北部廠商有食材補助，支付每公斤廿元截切、運送費用，就能冷鏈配送，台中平台沒補助，也沒相關服務，業者透過平台預約食材，不如向契作農場合作還更方便。
中市農業局說，已輔導台中果菜市場推動午餐團膳採購方案，加速申請流程、降低保證金等，將持續提升業者使用率；果菜市場冷鏈截切場、配銷中心預計今年啟用，屆時提供相關服務。
