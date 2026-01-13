教育館所、基金會簽署永續宣言 共推淨零行動

快訊

中央社／ 台北13日電
教育部轄下的教育館所與多個基金會代表13日在海洋科技博物館共同簽署「永續發展宣言」，海科館長王明源（左起）、教育部終身教育司長梁學政、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新等人出席。圖／教育部提供（中央社）
教育部轄下教育館所與多個基金會代表，今天共同簽署「永續發展宣言」，宣誓推動永續教育、淨零減碳，整合公私部門資源，擴大影響力。

教育部今天在國立海洋科技博物館舉辦「部屬館所與基金會共同永續發展宣言簽署典禮」，並邀請台灣永續能源研究基金會董事長簡又新做專題演講，分享博物館如何邁向永續發展。

教育部終身教育司長梁學政表示，教育館所長期肩負科普教育、文化傳承與終身學習的重要角色，在節能減碳、永續教育推廣與公共服務創新上，累積了豐富經驗。

梁學政期盼透過制度化的跨館協作機制，結合相關基金會於永續倡議、跨域整合與資源連結上的能量，進一步擴大政策影響力。

簡又新則在演講中指出，永續不僅是理念倡議，更須落實在制度、組織流程，形成長期承諾。他進一步說，基金會、政府與博物館之間的跨領域合作，已成為回應氣候挑戰與推動科普與永續發展不可或缺的行動模式。

教育館所代表今天下午接續參與永續增能工作坊，透過分組討論，依照各館所的狀況，擬定「115年永續行動清單」，設計相關KPI（關鍵績效指標），作為後續永續政策的基礎。

永續 博物館 教育部 減碳 淨零

