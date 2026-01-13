校事會議刪除匿名檢舉 學生團體憂保密機制不全
教育部於昨日修正發布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，EdYouth台灣一滴優教育協會今日發布新聞稿表示，理解教育部試圖回應校園事件處理制度在實務運作上所面臨的困境。此次修法雖試圖解決校園事件處理「小案大辦」的問題，但EdYouth仍對全面刪除匿名檢舉感到擔憂。
EdYouth指出，在現今校園仍普遍存在權勢不對等的情況下，修法應充分考量校園師生關係的特殊性。倘若未能同步建立足以讓學生信任的保密與外部處理機制，刪除匿名檢舉恐將使校園事件「被看不見」，而非真正被解決。
對於修法方向中「完善保密責任與程序保障」的部分，EdYouth認為雖立意良善，但過去已有多起校園案件如豐原高中案，校方多次外流學生輔導紀錄等個人資料，顯見學生隱私與安全尚未獲得完善保障。對此，該協會呼籲教育部應確實健全主管機關監督機制，遵守「個人資料保護法」規定，由主管機關定期或不定期稽核公務機關之個人資料保護管理事項實施情形，確保「校事會議」制度在保障教學品質的同時，亦能真正維護學生受教權益。
此外，EdYouth也肯定「新增輔佐人參與制度」及「建立親師生溝通預防機制」的修法方向。但針對近期多項政策因欠缺充分溝通而遭到教育現場反彈，EdYouth指出，教育部於修正草案預告期結束前、公聽會結束後，仍未邀集學生團體、兒少代表與相關民間組織參與，呼籲教育部在落實修法配套前，應持續廣納各界意見。
