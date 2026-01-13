割頸案二審改判 國教盟指制度漏接、別讓師生安全「靠運氣」

新北國中生割頸案於去年底二審宣判，刑期從一審的9年、8年加重為12年與11年，國教行動聯盟指出，其重要理由之一是補做了「審前調查報告」。對此，國教盟與多名學者今日召開記者會，直指校園暴力悲劇源於制度漏接，呼籲教育部全面升級過渡性教育，並儘速導入科學化的審前調查制度，別讓師生安全只能「靠運氣」。

國教盟理事長王瀚陽表示，監察院調查與多份資料都指向同一個結論：悲劇不是突然發生，而是早有警訊、卻沒被制度接住。案發前，涉案少年就有帶刀上學紀錄，警方卻以「並非經常攜帶」為由，僅依社會秩序維護法裁處，未移送少年法院做保護性評估。前端漏接、中段跨網絡失靈、後端復學轉銜與個案管理無力，只要其中一段繼續破洞，社會就等於繼續在賭誰是下一個受害者。

中央警察大學行政警察學系主任暨警察政策所所長許福生指出，教育部國教署補助少年事件過渡性教育的對象，只限於觸犯刑罰法律行為的少年，且規定須「具有危害他人生命、身體之虞」，但一旦少年具有危害他人生命、身體之虞，就已來不及了，教育部對過渡性教育措施實施對象不應自我限縮。

台灣心理健康聯盟張淑慧表示，依據少事法，針對重大或複雜案件，少年在少觀所的收容期間合計最長可達6個月，顯示處理此類個案所需的時間成本極高。然而，教育部推動過渡性教育措施時，卻在作業要點中「自我限縮」以2個月為上限，對於長期脫離校園、涉入幫派或有暴力傾向的少年，短短2個月的緩衝期根本不足以完成行為導正與心理建設。

中正大學犯罪防治系林明傑教授指出，現況根本沒有根據科學研究的評估工具，應把「審前調查報告」制度化，量刑前必須完成科學評估與處遇建議。研究亦建議建立本土化再犯風險評估量表，並區分低風險與高風險、採取差異化介入。

立委羅智強說，因為政府疏於管理有危險行為的少年，而讓學生、家長負擔風險。立委劉書彬表示，從此案可見，司法、教育、社福系統之間沒有串聯已知的高風險少年資訊，發揮預防作用。劉書彬認為，孩子的安全不能靠運氣，呼籲透過科學機制評斷風險。