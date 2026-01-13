快訊

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

影／賴清德向鍾東錦打趣「都不來咬耳朵」 鍾回應：當然想咬但沒機會

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

聽新聞
0:00 / 0:00

割頸案二審改判 國教盟指制度漏接、別讓師生安全「靠運氣」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國教行動聯盟召集專家學者及立法委員，召開「風險評估靠運氣、過渡教育被卡死，社會還在賭誰是下一個受害者！」記者會。記者李芯／攝影
國教行動聯盟召集專家學者及立法委員，召開「風險評估靠運氣、過渡教育被卡死，社會還在賭誰是下一個受害者！」記者會。記者李芯／攝影

新北國中生割頸案於去年底二審宣判，刑期從一審的9年、8年加重為12年與11年，國教行動聯盟指出，其重要理由之一是補做了「審前調查報告」。對此，國教盟與多名學者今日召開記者會，直指校園暴力悲劇源於制度漏接，呼籲教育部全面升級過渡性教育，並儘速導入科學化的審前調查制度，別讓師生安全只能「靠運氣」。

國教盟理事長王瀚陽表示，監察院調查與多份資料都指向同一個結論：悲劇不是突然發生，而是早有警訊、卻沒被制度接住。案發前，涉案少年就有帶刀上學紀錄，警方卻以「並非經常攜帶」為由，僅依社會秩序維護法裁處，未移送少年法院做保護性評估。前端漏接、中段跨網絡失靈、後端復學轉銜與個案管理無力，只要其中一段繼續破洞，社會就等於繼續在賭誰是下一個受害者。

中央警察大學行政警察學系主任暨警察政策所所長許福生指出，教育部國教署補助少年事件過渡性教育的對象，只限於觸犯刑罰法律行為的少年，且規定須「具有危害他人生命、身體之虞」，但一旦少年具有危害他人生命、身體之虞，就已來不及了，教育部對過渡性教育措施實施對象不應自我限縮。

台灣心理健康聯盟張淑慧表示，依據少事法，針對重大或複雜案件，少年在少觀所的收容期間合計最長可達6個月，顯示處理此類個案所需的時間成本極高。然而，教育部推動過渡性教育措施時，卻在作業要點中「自我限縮」以2個月為上限，對於長期脫離校園、涉入幫派或有暴力傾向的少年，短短2個月的緩衝期根本不足以完成行為導正與心理建設。

中正大學犯罪防治系林明傑教授指出，現況根本沒有根據科學研究的評估工具，應把「審前調查報告」制度化，量刑前必須完成科學評估與處遇建議。研究亦建議建立本土化再犯風險評估量表，並區分低風險與高風險、採取差異化介入。

立委羅智強說，因為政府疏於管理有危險行為的少年，而讓學生、家長負擔風險。立委劉書彬表示，從此案可見，司法、教育、社福系統之間沒有串聯已知的高風險少年資訊，發揮預防作用。劉書彬認為，孩子的安全不能靠運氣，呼籲透過科學機制評斷風險。

教育部 校園 社福 少年法院 風險

延伸閱讀

校園割頸案非偶發 國教盟提跨部會風險分級防悲劇再現

教育部公告校事會議修法 全教總批校長被制度當成「巨嬰」供養

教育部公告校事會議修法 刪除匿名檢舉改善分流、新增輔佐人制度

教育部提升鐘點費…加班工資卻比上班低？教育界怒轟「為德不卒」

相關新聞

割頸案二審改判 國教盟指制度漏接、別讓師生安全「靠運氣」

新北國中生割頸案於去年底二審宣判，刑期從一審的9年、8年加重為12年與11年，國教行動聯盟指出，其重要理由之一是補做了「...

校事會議刪除匿名檢舉 學生團體憂保密機制不全

教育部於昨日修正發布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，EdYouth台灣一滴優教育協會今日發布新聞稿表示...

校園割頸案非偶發 國教盟提跨部會風險分級防悲劇再現

國教行動聯盟今在台大校友會館召開記者會，針對新北國中生割頸案指出，二審刑期加重，關鍵在於補做「審前調查報告」，確認涉案少...

校事會議修法 家長團體籲納入受理檢核表 可作「防濫訴護身符」

教育部昨日修正發布用以規範校事會議的「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，修正重點在於終結「小案大辦」並落實...

教師遭濫訴無補償 老師求學生別告我

「老師上課前還跟學生求情說：『拜託別告我！』這是正常教學環境嗎？」國民黨立委王鴻薇質疑...

零成本濫訴、冤案補償修法仍無解 教團批解聘辦法成「教師刑法」

教育部昨公告校事會議相關修法，全教總與地方教育工會反彈批評修法未解決問題，今在教育部前召開記者會，朝野立委到場聲援。多名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。