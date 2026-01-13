校園割頸案非偶發 國教盟提跨部會風險分級防悲劇再現

國教行動聯盟今在台大校友會館召開記者會，針對新北國中生割頸案指出，二審刑期加重，關鍵在於補做「審前調查報告」，確認涉案少年具有高再犯風險、需長期矯治。然而，國教盟直言，風險評估若只在個案、只靠運氣補做，無法成為校園安全的制度性保障。

國教行動聯盟理事長王瀚陽、立委羅智強、劉書彬、中央大學教授林明傑、中央警察大學教授許福生、銘傳大學教授林書立、國教盟青年部執行長李雨函、台灣心理健康聯盟發言人張淑慧等人，下午出席國教行動聯盟在台大校友會館舉行記者會。

理事長王瀚陽表示，監察院調查與多項資料顯示，悲劇並非突發，而是早有警訊卻未被制度接住。案發前涉案少年曾因帶刀上學遭檢舉，警方卻以「並非經常攜帶」僅依僅依社維法處理，未移送少年法院進行保護性評估，錯失前端介入時機。

王瀚陽表示，社會在乎的不是「判更重」，而是下一個割頸案如何避免。國教盟指出，問題不在「少一個措施」，而是缺乏可執行的協作機制，包含跨網絡分工不清、曝險行為定義過窄，以及法院缺乏整合工具與即時資訊。對此，國教盟提出「跨部會風險分級」、「主責個案管理」及「復學轉銜強制化」三大改革方向，強調社會真正關心的不是刑期加重，而是如何避免下一起悲劇再發生。