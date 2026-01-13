教師遭濫訴無補償 老師求學生別告我

「老師上課前還跟學生求情說：『拜託別告我！』這是正常教學環境嗎？」國民黨立委王鴻薇質疑。

「教育部新的《解聘辦法》仍未解決校園事件濫訴問題，恐讓老師心理壓力更大！」全教總等教師團體13日在教育部門口，抗議新的教師《解聘辦法》有小案大辦的問題、排除校長責任且無法避免濫訴，應廢除校事會議，建立補償機制。藍委王鴻薇也說，教師教學之餘還要擔心被告，身心壓力大已經出現逃亡潮，是不可忽視的國安危機。

小案大辦為難教師

全教總理事長侯俊良表示，教育部12日發布修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》（下稱《解聘辦法》）與《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》，依舊沒有解決設立「校事會議」後，許多只要「親師溝通」與「輔導管教」的案子，都要經過會議繁瑣審查，還有申請外部調查員，完全是為難教師。

侯俊良強調，新制排除校長對於受理案件的表決權，讓校長變成「有主持權、無表決權」，形同架空校長，其實也是變相幫校長逃脫承擔校園事件的責任。此外，修法也沒有解決濫訴的問題，對於惡意投訴缺乏有效預審與排除機制，若教師無罪也缺乏補救機制，在漫長的調查程序中還要兼顧教學，嚴重踐踏老師的尊嚴。

4成教師不堪負荷

民進黨立委郭昱晴到場聲援說，教育部雖然取消匿名檢舉機制，同時要求提供調查與輔導報告，但校事會議創設以來，確實在程序問題上讓不少老師感到有壓力。她強調，教育最重要的還是穩定教學現場，相關機制在老師證實為冤案後，回復名譽、訴訟過程的法律支出如何回溯與補償，盼教育部多參考基層教師的意見。

國民黨立委王鴻薇質疑，她雖然支持適當淘汰不適任教師，但《解聘辦法》目前看來是愈修愈亂，如今已經出現教師出走潮，連在職教師都有4成很想離開，這是除了少子化以外，同樣非常嚴重的國安危機，呼籲教育部儘速調整。

廢除校事會議調查

全教總呼籲教育部重新檢討《解聘辦法》，研議廢除校事會議調查制度，還有建立「輔導先行」機制與「濫訴過濾」門檻，保障教師防禦權，同時儘速提出濫訴究責及冤案之實質補償名譽的具體修復措施。

