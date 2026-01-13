校事會議修法聚焦濫訴問題 教師青年家長看法分歧

教育部12日修正發布校事會議制度相關辦法，各方看法分歧，教師團體認為難解「濫訴」亂象；青年團體擔心刪除匿名檢舉影響隱私和保密；家長團體則提醒應落實分流配套。

校園濫訴問題受各界關注，教育部修正發布校事會議制度相關辦法，建立親師生溝通預防機制，修正檢舉案件受理機制，刪除匿名檢舉，明定保密義務和洩密責任，解聘和成績考核分流，並新增輔佐人參與制度等。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天召集多個縣市教師代表到教育部門口陳情，理事長侯俊良表示，修法新增的案件受理審查機制，校長負責邀各方代表決定受理與否，但不參與表決，恐讓校長逃脫承擔處理校園事件的責任。

侯俊良表示，修法越改越亂，教育部應思考廢除校事會議制度，建立「輔導先行」的機制，並提出冤案補償、名譽修復措施，還給校園一個信任的空間。

青年團體EdYouth（台灣一滴優教育協會）今天發布新聞稿指出，現今校園仍普遍存在師生「權勢不對等」，若沒有同步建立保密和外部處理機制，全面刪除匿名檢舉，恐使校園事件「被看不見」，而非真正被解決。

EdYouth以民國111年到112年間，台中市某高中教職人員公然侮辱、搜身，最終導致學生輕生的事件為例。校方處理過程中，就曾多次外流學生個人資料，顯見學生隱私與安全未獲得完善保障。

國教行動聯盟、全國家長團體聯盟則肯定教育部的修法，有助於讓校事會議聚焦重大事件、排除匿名檢舉。但仍健全配套措施，包括研擬「受理分流檢核表」，設定「試行觀察期」和落實保密與個資防護。

國教盟理事長王瀚陽表示，標準化的分流檢核表，可列出排除清單，鎖定嚴重的體罰、性平、霸凌事件，成為校方的「抗壓護身符」，減輕外界的壓力。

民主進步黨籍立委郭昱晴今天出席全教總的陳情活動，她表示，未來會在立法院教育及文化委員會，持續監督校事會議相關修正，包括冤案補償機制等，期盼能減少濫訴，穩定教學現場。

中國國民黨籍立委王鴻薇表示，她絕對支持汰除不適任教師，但校事會議的濫訴，確實讓很多教師寒心，甚至出現逃亡潮，希望政府能正視第一線的失衡情形，避免教師動不動就面臨司法審判般的處境。