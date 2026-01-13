快訊

高鐵台南站旅客衝撞列車落軌 1307車次取消營運

伊朗傳即將處決首名「向真主宣戰」示威者 家屬已收行刑通知

全台冷颼颼！家中電暖器怎接才安全 內行籲先檢查1事、用錯恐短路釀災

校事會議修法聚焦濫訴問題 教師青年家長看法分歧

中央社／ 台北13日電

教育部12日修正發布校事會議制度相關辦法，各方看法分歧，教師團體認為難解「濫訴」亂象；青年團體擔心刪除匿名檢舉影響隱私和保密；家長團體則提醒應落實分流配套。

校園濫訴問題受各界關注，教育部修正發布校事會議制度相關辦法，建立親師生溝通預防機制，修正檢舉案件受理機制，刪除匿名檢舉，明定保密義務和洩密責任，解聘和成績考核分流，並新增輔佐人參與制度等。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天召集多個縣市教師代表到教育部門口陳情，理事長侯俊良表示，修法新增的案件受理審查機制，校長負責邀各方代表決定受理與否，但不參與表決，恐讓校長逃脫承擔處理校園事件的責任。

侯俊良表示，修法越改越亂，教育部應思考廢除校事會議制度，建立「輔導先行」的機制，並提出冤案補償、名譽修復措施，還給校園一個信任的空間。

青年團體EdYouth（台灣一滴優教育協會）今天發布新聞稿指出，現今校園仍普遍存在師生「權勢不對等」，若沒有同步建立保密和外部處理機制，全面刪除匿名檢舉，恐使校園事件「被看不見」，而非真正被解決。

EdYouth以民國111年到112年間，台中市某高中教職人員公然侮辱、搜身，最終導致學生輕生的事件為例。校方處理過程中，就曾多次外流學生個人資料，顯見學生隱私與安全未獲得完善保障。

國教行動聯盟、全國家長團體聯盟則肯定教育部的修法，有助於讓校事會議聚焦重大事件、排除匿名檢舉。但仍健全配套措施，包括研擬「受理分流檢核表」，設定「試行觀察期」和落實保密與個資防護。

國教盟理事長王瀚陽表示，標準化的分流檢核表，可列出排除清單，鎖定嚴重的體罰、性平、霸凌事件，成為校方的「抗壓護身符」，減輕外界的壓力。

民主進步黨籍立委郭昱晴今天出席全教總的陳情活動，她表示，未來會在立法院教育及文化委員會，持續監督校事會議相關修正，包括冤案補償機制等，期盼能減少濫訴，穩定教學現場。

中國國民黨籍立委王鴻薇表示，她絕對支持汰除不適任教師，但校事會議的濫訴，確實讓很多教師寒心，甚至出現逃亡潮，希望政府能正視第一線的失衡情形，避免教師動不動就面臨司法審判般的處境。

延伸閱讀

影／教師解聘、考核辦法修正惹議 全教總批校園行政恐失衡

人氣網紅驚爆疑染愛滋！就診紀錄外流全網瘋傳　政府單位已介入

一句「中國人」引爆戰火！郭昱晴發文向鍾明軒致歉　澄清「賺紅錢」指控

教師工會籲立即調降班級人數 別坐等人口減少

相關新聞

零成本濫訴、冤案補償修法仍無解 教團批解聘辦法成「教師刑法」

教育部昨公告校事會議相關修法，全教總與地方教育工會反彈批評修法未解決問題，今在教育部前召開記者會，朝野立委到場聲援。多名...

影／教師解聘、考核辦法修正惹議 全教總批校園行政恐失衡

針對教育部於1月12日公告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」...

2028書店將從街頭消失？30位日本出版人敲警鐘 再不改革書店就會消失

兩年後實體書店將消失?大是文化近日引進日本話題新書「2028書店從街頭消失」，作者小島俊一採訪30位日本出版人，從出版社...

打造魅力書架、新體驗 AI時代的書店長壽關鍵

在台灣，不斷有實體書店拉下鐵門，但也有新型態書店接力開張。如誠品規畫在二○二六或二○二七年開一家規模可能超越以往的書店，...

被房租壓垮…日本實體書店瀕死 台灣出版界警惕

大是文化近日引進日本新書「二○二八書店從街頭消失」，作者小島俊一採訪卅位日本出版人，解讀實體書店接連消失的主因。書中提到...

校事會議修正版過於「人治」 全教產：難保教師權益

校事會議被批大小案都進入調查程序，教育部昨日公布修法，修正檢舉案件受理機制，改由校長邀集外聘調查人才庫專業人員、校事會議...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。