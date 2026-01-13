影／教師解聘、考核辦法修正惹議 全教總批校園行政恐失衡

快訊

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
針對教育部於1月12日公告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」，全教總理事長侯俊良（右）表示，教育行政的核心應在於專業導正，而非司法化究責。記者葉信菉／攝影
針對教育部於1月12日公告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」，全國教師工會總聯合會上午舉行記者會表達嚴正關切，直指此次修法不僅未能回應校園實務困境，反而擴大程序對立，恐將校園治理推向「法律割喉戰」的極端狀態，嚴重傷害教育熱忱與行政效能。

全教總理事長侯俊良表示，自「教師法」修法導入「校事會議」制度後，因缺乏實質審查與明確界線，導致大量原屬親師溝通或輔導管教的案件，被迫進入嚴苛的調查程序，本次修法仍維持「全外聘調查員」的剛性規定，甚至涵蓋一般懲處案件。

全教總強調，教育行政的核心應在於專業導正，而非司法化究責。當校園行政被迫以辦案邏輯運作，教師將傾向自保而非投入教學，最終破壞教育現場的信任基礎，形成制度性失序。

針對教育部於1月12日公告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」，全國教師工會總聯合會上午舉行記者會表達嚴正關切，直指此次修法不僅未能回應校園實務困境，反而擴大程序對立。記者葉信菉／攝影
