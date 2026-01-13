聽新聞
觀察站／校事會議修法拖近半年 仍讓校長裡外不是人

聯合報／ 本報記者李芯

去年教師節前，基層教師對校事會議小案大辦、濫訴問題已忍無可忍，教團接連召開多場記者會，也有來自全台各地的教師集結教育部前抗議。教育部當時承諾年底完成修法，結果最後不只沒在期限前交卷，延期後交出的答案卷仍不及格。

本次修法的核心在於將一般懲處與不適任教師脫鉤，讓性質輕微的爭議回歸考核辦法，初衷良善，且值得肯定的是，教育部有踩住底線、刪除匿名檢舉規定。

但濫訴問題不只是匿名檢舉造成，回到校園檢舉的源頭，案件受理新制改由校長邀集外聘專家、親師代表共四人組成小組認定是否受理，許多教師私下苦笑說，不知道此舉意義何在？

過往基層教師批評校長介入校事會議，甚至藉此整肅異己，本次修法在受理機制中拿掉校長的「投票權」，但校長卻握有最重要的「組隊權」，反而被質疑有更大的操作空間。

對於多數認真負責、期待校事會議能夠解決校園爭議的校長來說，受理制度更是陷校長於不義。無論投訴事件成案與否，雖然校長未參與投票，不滿的檢舉人、行為人都能以「受理小組是校長召集的」為由，質疑自己被針對，批評校長處理不公。教育部拖了近半年的修法，仍讓校長「裡外不是人」。

此外，在修法後的檢舉機制中，檢舉人仍無須負擔任何責任與成本，「只要不滿意老師，就提出校事調查」，未來恐怕仍是校園常態。對於校事會議調查後清白的教師，修法亦毫無補償機制，若修法不能真正過濾惡意投訴，不能確保受理過程值得信賴，那麼校園將淪為一個法條先行、彼此防範的冰冷場域。教育部應深思，制度的改革如果無法換回親師生的互信，再嚴謹的流程，也救不了瀕臨窒息的校園現場。

