刪匿名檢舉…校事會議新制1月14日上路 教團：愈改愈亂

現行處理不適任教師的「校事會議」濫訴不斷，教育現場怨聲連連，教育部昨天公告校事會議新制，刪除匿名檢舉、調整案件受理和分流機制，並新增輔佐人參與制度等，一月十四日上路。但全教總批評，這次修法對明顯惡意的濫訴毫無防堵機制，今天會前往教育部門口抗議。

教師法二○二○年修法，納入校事會議為不適任教師處理的重要機制，但許多情節輕微，或家長、學生不滿老師惡意抹黑老師案件，也都被送入校事會議調查。造成教學現場動輒得咎，老師身心俱疲。

教育部昨日發布新修正規範校事會議的「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，教育部說，本次修法改善檢舉案件受理與分流制度，尤其刪除匿名檢舉規定，以提升案件處理的嚴謹性與公正性。案件受理改由校長邀集外聘調查人才庫專業人員、校事會議教師代表及家長代表，共四人召開會議，認定是否受理，校長不參與投票。

在案件分流方面，修法明確規範，如案件屬「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」所定懲處情形，回歸考核辦法處理；校事會議僅處理「教師法」所定不適任案件，如涉性侵、嚴重體罰或霸凌等等行為樣態。

此外，修法也強化保密義務與洩密責任，並新增「輔佐人」參與制度，明訂行為人、被害人接受訪談時，得依法由輔佐人偕同到場參與，以協助其理解程序及表達意見，並保障其權益。

但全教總批評，這次修法，教育部對明顯惡意的濫訴毫無防堵機制，更過度擴張行政調查權、無視教師名譽救濟，校事會議制度愈改愈亂，反而帶頭摧毀親師生信任基石，讓基層教師陷入無止境的法律鬥爭與行政內耗。呼籲教育部重新檢討解聘辦法缺失，建立輔導先行與過濾濫訴機制，停止對基層教師的集體霸凌，並揚言今天會和所屬地方工會，前往教育部門口抗議。

人本教育基金會執行秘書陳志遠提到，目前只有終局處理結果為解聘、停聘、不續聘的案件才能陳情，並提供被害人調查報告。若案件最後只記申誡，被害人既沒有陳情機會，也拿不到調查報告，更不知道結論如何做成。反觀行為人在案件進入校評會時就能看到調查報告，陳志遠認為這是程序上的嚴重不公，多次向教育部反映仍無果。