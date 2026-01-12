教育部公告校事會議修法 全教總批校長被制度當成「巨嬰」供養

針對教育部最新發布的校事會議相關修法，全國教師工會總聯合會表達譴責，認為修法對於明顯惡意的濫訴毫無防堵機制，更是過度擴張行政調查權、無視教師名譽救濟。全教總強調，教育部修法時「寧可錯殺一百，不可放過一人」的心態，不僅無法導正校園內「小案大辦」與「濫訴」的歪風，反而帶頭摧毀親師生之間的信任。

教育部今公布高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法修法，本次修正檢舉案件受理機制，改由校長邀集外聘調查人才庫專業人員、校事會議之教師代表及家長代表共4人召開會議，認定是否受理案件，採無記名投票方式，校長不參與表決。

對此，全教總怒批制度設計荒謬絕倫，除了與校事會議功能疊床架屋，教育部為杜絕「校長濫權」的質疑，讓校長主持會議卻無權表決，形同讓校長逸脫行政責任，被制度當成「巨嬰」般供養，卻讓學校行政陷入權責不明的泥淖。

全教總表示，「只要不滿意老師，就提出校事調查」已成校園新常態。從糾正常規被檢舉「霸凌」或「不當管教」，到成績評量被投訴「教學不力」，有心人士更從南到北針對網路影像進行濫訴。全教總指，在這次修法中，教育部對此類明顯惡意的濫訴毫無防堵機制，教師在長達半年以上的調查中面對心理折磨，即使最終清白，也已名譽受損、精疲力竭。

全教總認為，「寧可錯殺一百，不可放過一人」是教育部修法思維的寫照，對比教育部官員的不當行為處理與大專教師的評議輕放，教育部對中小學教師展現強烈的不信任。全教總強調，保護學權與工作權並非對立，支持處理真正的不適任教師，但反對將「管教行為」仇視為「惡意霸凌」，過度擴張行政調查權、無視教師名譽救濟，以及刻意置入觀課措施，侵犯教師專業自主。

全教總批評，當前的校事會議制度越改越亂，已淪為行政空轉與撕裂親師關係的元兇，呼籲教育部應重新檢討解聘辦法缺失，建立「輔導先行」機制與「濫訴過濾」門檻，停止對基層教師的集體霸凌，還給校園一個專注教學、彼此信任的友善空間。