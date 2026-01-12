教育部公告校事會議修法 全教總批校長被制度當成「巨嬰」供養
針對教育部最新發布的校事會議相關修法，全國教師工會總聯合會表達譴責，認為修法對於明顯惡意的濫訴毫無防堵機制，更是過度擴張行政調查權、無視教師名譽救濟。全教總強調，教育部修法時「寧可錯殺一百，不可放過一人」的心態，不僅無法導正校園內「小案大辦」與「濫訴」的歪風，反而帶頭摧毀親師生之間的信任。
教育部今公布高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法修法，本次修正檢舉案件受理機制，改由校長邀集外聘調查人才庫專業人員、校事會議之教師代表及家長代表共4人召開會議，認定是否受理案件，採無記名投票方式，校長不參與表決。
對此，全教總怒批制度設計荒謬絕倫，除了與校事會議功能疊床架屋，教育部為杜絕「校長濫權」的質疑，讓校長主持會議卻無權表決，形同讓校長逸脫行政責任，被制度當成「巨嬰」般供養，卻讓學校行政陷入權責不明的泥淖。
全教總表示，「只要不滿意老師，就提出校事調查」已成校園新常態。從糾正常規被檢舉「霸凌」或「不當管教」，到成績評量被投訴「教學不力」，有心人士更從南到北針對網路影像進行濫訴。全教總指，在這次修法中，教育部對此類明顯惡意的濫訴毫無防堵機制，教師在長達半年以上的調查中面對心理折磨，即使最終清白，也已名譽受損、精疲力竭。
全教總認為，「寧可錯殺一百，不可放過一人」是教育部修法思維的寫照，對比教育部官員的不當行為處理與大專教師的評議輕放，教育部對中小學教師展現強烈的不信任。全教總強調，保護學權與工作權並非對立，支持處理真正的不適任教師，但反對將「管教行為」仇視為「惡意霸凌」，過度擴張行政調查權、無視教師名譽救濟，以及刻意置入觀課措施，侵犯教師專業自主。
全教總批評，當前的校事會議制度越改越亂，已淪為行政空轉與撕裂親師關係的元兇，呼籲教育部應重新檢討解聘辦法缺失，建立「輔導先行」機制與「濫訴過濾」門檻，停止對基層教師的集體霸凌，還給校園一個專注教學、彼此信任的友善空間。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言