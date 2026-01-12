教育部公告校事會議修法 刪除匿名檢舉改善分流、新增輔佐人制度

教育部今日修正發布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法，教育部強調，本次修正刪除匿名檢舉規定，改善檢舉案件受理與分流制度、完善保密責任與程序保障，也新增「輔佐人」制度，讓行為人在調查期間有人在旁協助。

教育部說，解聘辦法是依教師法第29條授權訂定，其制度設計原意是針對涉及教師不適任之重大情事，提供明確且嚴謹之處理程序。不過，近年執行過程中，教育現場反映，部分檢舉案件性質輕微，或屬一般親師生互動、行政管理及考核懲處等爭議，卻仍以啟動校事會議及全外聘調查小組程序，導致濫訴、小案大辦、行政量能耗損等問題。

對此，教育部強調，本次修正是在不減損學生保護的前提下，檢視制度運作落差，落實案件分流機制，並改善程序，使校園事件處理更為精準。

首先，教育部說，本次修法建立親師生溝通預防機制，明訂學校得透過巡堂、觀課、親師生溝通及行政晤談等方式，及早掌握教學與互動情形，避免問題惡化後才進入檢舉與調查程序。

教育部表示，修法亦健全檢舉案件受理與分流制度，刪除匿名檢舉規定，以提升案件處理的嚴謹性與公正性。首先是修正檢舉案件受理機制，改由校長邀集外聘之調查人才庫專業人員、校事會議之教師代表及家長代表共4人召開會議，認定是否受理。

再來是明確規範校事會議僅處理教師法所定不適任案件，如案件屬「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」所定懲處情形，則回歸考核辦法處理，使不同情節及性質之案件得以落實分流。第三，主管機關如接獲檢舉事件或知悉之事件，如認有不予受理情形，應通知檢舉人不予受理，且不通知學校處理。

教育部指出，修法更完善保密責任與程序保障。除了強化保密義務與洩密責任、健全主管機關監督機制，也新增「輔佐人」參與制度，明訂行為人、被害人接受訪談時，得依法由輔佐人偕同到場參與，以協助其理解程序及表達意見，並保障其權益。且行為人於教評會陳述意見時，學校應主動提供調查報告及輔導報告，有利其充分陳述意見。

此外，教育部表示，配合本次修正，同步強化相關配套措施，確保制度穩健運作，如辦理相關人員法規宣導研習、校事會議調查人才庫之回流訓練等，製作校園事件受理流程圖，清楚區分不適任案件處理與考核辦法所定懲處之受理機制。

教育部強調，本次修正在既有規定架構下，針對實務運作所顯現之問題進行制度優化，透過明確分流、程序合理化及監督備查機制之建構，使不同性質案件得以在適切制度中處理，兼顧教育專業、程序正義與校園穩定，有利學校回歸教學本位，營造優質正向的教育環境、提升教學品質及維護學生受教權益。