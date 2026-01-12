「羅茱」15日起告別巡演

經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」25周年初代卡司全球告別巡演，將於本月15日至18日於高雄衛武營國家歌劇院連演5場，為台灣巡演打開序章。此次演出象徵跨越25年的重要時刻，也是初代羅密歐達米安與原版茱麗葉希西莉亞最後以「羅茱」身分攜手登台，對劇迷而言，堪稱無法複製的見證瞬間。

本次全球告別巡演把世界之王、Aimer、決鬥等經典場景完整呈現，從磅礴舞台、強烈肢體語言，到直擊人心的歌聲與戲劇張力，將觀眾記憶中屬於青春的情感重新喚醒。初代卡司的深刻詮釋，讓這段愛與命運的故事，再一次以最原始的樣貌站上舞台，彷彿替25年的旅程寫下最動人的總結。

台灣作為本次全球告別巡演的「亞洲千秋場」，高雄率先登場具有指標意義；隨著演出逼近，場內每個細節都在加緊排練，希望讓觀眾在衛武營國家藝術文化中心歌劇院親眼看見屬於經典最完整的樣貌。對許多人而言，「羅密歐與茱麗葉」不只是一齣音樂劇，更是陪伴成長的一段文化記憶，當初代卡司再次同台，情感力量勢必更加濃烈。

雙人九折優惠同步進入最後倒數，這將是觀眾近距離與初代「羅茱」道別的難得機會，錯過恐怕難以再現。經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」高雄場本周演出，接續將於台中及台北巡演。

相關資訊與購票可洽udn售票網。