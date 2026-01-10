營養午餐免費「有底氣」？台南市公辦率94% 六都第一

台南市推動中央廚房設置與改善，114學年度的校園午餐公辦公營廚房佔比達到94%，聯合供餐比率為75%，皆為六都第一。南關線最後一塊拼圖確定落腳關廟國小，已核定興建經費約4千萬元，預計今年下半年可以動工，116學年完成，造福歸仁、關廟超過2500名學生。

台南市教育局表示，台南市率先推動學校午餐自辦與中央廚房化政策，國中小共275所本分校，目前全市有56間中央廚房加上33校自辦營養午餐，公辦午餐達到259校，佔94.18%是六都第一，團膳剩16校，佔5.82%，多是位在市區的大型學校，因受限校地尚未找到適合興建廚房的用地，因家長和學生都反應希望自辦午餐，比較能吃到熱騰騰的飯菜，會持續努力突破。

教育局長鄭新輝表示，南市弱勢學生午餐已全面免費，為實施午餐全面補助奠定良好基礎。新版財政收支劃分法實施後，市府已自行編列近4億元預算，補助國中小午餐持續食用「三章一Q」國產可溯源食材與弱勢學生午餐費，市長黃偉哲加碼全面午餐補助政策，估計每年還需再增加約12億元。

鄭新輝說，午餐全面補助政策也要吃得好，已建立成熟且穩定的供餐體系，並逐步增加營養師的編制與穩定廚工人力，為校園午餐的衛生與營養把關。包括持續採用國產可溯源食材、每月至少提供6次乳品、落實三級品管，教育、衛政、農政共同把關食安，以及整合78位專業營養師，強化學童營養教育，從食材安全、營養均衡到人力穩定全面為午餐品質把關。

市議員陳皇宇表示，因南關線仍有不少學生無法吃到熱騰騰、兼顧營養與健康的午餐，因此主動一校一校盤點校園空間，最後確認關廟國小具備設置廚房的條件，並在立委王定宇等人的協助下，促成後續推動。他肯定市府推動營養午餐政策的核心思維，是「先有、再談免費」。關鍵在於先補齊供餐體系，確保每一所學校都有穩定的營養午餐來源，若沒有自有或公辦的供餐系統，學校只能向外部團膳業者購買桶餐，品質與成本都難以掌控。

他指出，市府先著手解決團膳供應的結構性問題，透過「衛星廚房」的概念，由中央廚房統一製作，再配送到周邊學校。例如設置在關廟國小的廚房，就可支援多所學校，包括關廟、五甲國小與歸仁國中、紅瓦厝國小等校學童能吃得營養美味又放心，過去因用地問題卡關，經多次會勘與協調後才突破。

他也直言，外包桶餐本質上是商業行為，業者一定要獲利，成本自然反映在餐食品質與價格上；相較之下，公辦、自營的營養午餐以學生健康為優先，不以賺錢為目的，品質更穩定，也更受孩子歡迎。這也是市府選擇先建立公辦供餐體系，再評估免費政策可行性的主要原因。

台南市推動學校午餐自辦與中央廚房化政策，目前全市自辦比率已達94%。圖／台南市政府提供