快訊

台印地下匯兌高達51億元 人力仲介老闆賺2500萬手續費銀行法起訴

沒在充電也爆炸！行動電源靜置床邊突起火 型號曝光為台灣製

健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍 業者出動警察迅速查出真相

聽新聞
0:00 / 0:00

營養午餐免費「有底氣」？台南市公辦率94% 六都第一

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市推動學校午餐自辦與中央廚房化政策，目前全市自辦比率已達94%。圖／台南市政府提供
台南市推動學校午餐自辦與中央廚房化政策，目前全市自辦比率已達94%。圖／台南市政府提供

台南市推動中央廚房設置與改善，114學年度的校園午餐公辦公營廚房佔比達到94%，聯合供餐比率為75%，皆為六都第一。南關線最後一塊拼圖確定落腳關廟國小，已核定興建經費約4千萬元，預計今年下半年可以動工，116學年完成，造福歸仁、關廟超過2500名學生。

台南市教育局表示，台南市率先推動學校午餐自辦與中央廚房化政策，國中小共275所本分校，目前全市有56間中央廚房加上33校自辦營養午餐，公辦午餐達到259校，佔94.18%是六都第一，團膳剩16校，佔5.82%，多是位在市區的大型學校，因受限校地尚未找到適合興建廚房的用地，因家長和學生都反應希望自辦午餐，比較能吃到熱騰騰的飯菜，會持續努力突破。

教育局長鄭新輝表示，南市弱勢學生午餐已全面免費，為實施午餐全面補助奠定良好基礎。新版財政收支劃分法實施後，市府已自行編列近4億元預算，補助國中小午餐持續食用「三章一Q」國產可溯源食材與弱勢學生午餐費，市長黃偉哲加碼全面午餐補助政策，估計每年還需再增加約12億元。

鄭新輝說，午餐全面補助政策也要吃得好，已建立成熟且穩定的供餐體系，並逐步增加營養師的編制與穩定廚工人力，為校園午餐的衛生與營養把關。包括持續採用國產可溯源食材、每月至少提供6次乳品、落實三級品管，教育、衛政、農政共同把關食安，以及整合78位專業營養師，強化學童營養教育，從食材安全、營養均衡到人力穩定全面為午餐品質把關。

市議員陳皇宇表示，因南關線仍有不少學生無法吃到熱騰騰、兼顧營養與健康的午餐，因此主動一校一校盤點校園空間，最後確認關廟國小具備設置廚房的條件，並在立委王定宇等人的協助下，促成後續推動。他肯定市府推動營養午餐政策的核心思維，是「先有、再談免費」。關鍵在於先補齊供餐體系，確保每一所學校都有穩定的營養午餐來源，若沒有自有或公辦的供餐系統，學校只能向外部團膳業者購買桶餐，品質與成本都難以掌控。

他指出，市府先著手解決團膳供應的結構性問題，透過「衛星廚房」的概念，由中央廚房統一製作，再配送到周邊學校。例如設置在關廟國小的廚房，就可支援多所學校，包括關廟、五甲國小與歸仁國中、紅瓦厝國小等校學童能吃得營養美味又放心，過去因用地問題卡關，經多次會勘與協調後才突破。

他也直言，外包桶餐本質上是商業行為，業者一定要獲利，成本自然反映在餐食品質與價格上；相較之下，公辦、自營的營養午餐以學生健康為優先，不以賺錢為目的，品質更穩定，也更受孩子歡迎。這也是市府選擇先建立公辦供餐體系，再評估免費政策可行性的主要原因。

台南市推動學校午餐自辦與中央廚房化政策，目前全市自辦比率已達94%。圖／台南市政府提供
台南市推動學校午餐自辦與中央廚房化政策，目前全市自辦比率已達94%。圖／台南市政府提供

廚房 營養午餐 食材 台南

延伸閱讀

政策轉彎！台南宣布營養午餐免費 游淑慧大酸黃偉哲「愛罵又沒膽」

新聞幕後／是數學題不是政治題 侯友宜堅持不跟進營養午餐免費

盧秀燕籲中央支持免費營養午餐 政院：混淆一起養政策和自治事項

嘉義市每年剩餘稅收逾億元 他爭取補助營養午餐免費

相關新聞

被稱斷章取義 他轟黃偉哲搞笑...打臉審計部112年報告?

台南市長黃偉哲跟進營養午餐免費，並批是潘朵拉盒子被打開，國民黨青年部前主任、港湖擬參選人陳冠安指是黃市長讓台南財務自主惡...

營養午餐免費台南市府引戰「有錢就是任性」北市府反擊了

台南市長黃偉哲昨宣布跟進營養午餐全面補助，並在臉書發文直言「財政雖緊，責任難卸」，遭質疑「自打臉」、「髮夾彎」，南市府發...

有錢就是任性？營養午餐免費惹議 北市府揭1點無法相信台南市言論

營養午餐免費議題，台南市政府今天表示，台南無法像台北市「有錢就是任性」，自然須審慎評估再決定；台北市政府說，無法相信南市...

北市稱李四川是免費營養午餐推手 劉和然：不為政治草率承諾

營養午餐免費議題已從地方福利變成政治角力，在年底的新北市長選舉熱門人選中，代表民進黨參選的立委蘇巧慧表態支持營養午餐免費...

屏東縣國中小營養午餐費是否免費 周春米：仍在評估中

目前全台國中小營養午餐費，屏東縣是僅剩仍在收費的4縣市之一，屏東縣長周春米今天受訪時表示，財政收支劃分法修正後，屏東縣相...

地方喊話 卓揆：營養午餐屬地方自治 未分配地方稅款可用於國防外交

台北市日前宣布營養午餐全面免費，多縣市跟進，部分縣市喊話中央支持，行政院長卓榮泰今在雲林視察指出，營養午餐屬「地方自治事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。