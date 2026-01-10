調升鐘點費高過加班費 教部挨批違勞基法
教育部宣布國高中兼任及代理教師鐘點費調漲2成，花蓮教育界卻發現，調升後形成加班比上班鐘點費還低的不合理現象，呼籲縣府同步調漲。縣府表示，會同步考量各縣市作法，全盤研議。
教育部去年12月底調漲公立中小學教師導師職務加給、兼任及代課教師鐘點費、教師行政工作獎金等，追溯自去年9月1日起生效。其中，兼任及代課教師鐘點費全面調增20%，國小由336元調升到405元、國中378元調高到455元，高中420元調到505元。
花蓮縣教師會、花蓮縣教師職業工會昨發聲，按勞基法第24條，加班性質的鐘點費應高於平日每小時工資的三分之一，現行國中課後輔導等下班後鐘點費450元、國小及幼兒園400元，都屬於加班費性質。
但兼任、代課鐘點費調漲後，國中455元、國小405元，導致加班時間比上班時間鐘點費還低，不合理也違反勞基法。
兩工會批教育部「為德不卒，未通盤考量」，呼籲花蓮縣府邀縣內相關工會研商修訂相關要點及計畫，同步調漲高中職以下教師、教保員的課後課業輔導、照顧等鐘點費。
花蓮縣教育處表示，教育部宣布新規後，確實發現這一矛盾狀況，正討論如何調整，會了解其他縣市政府因應作法，一併研議。
教育部表示，這次調高的教師鐘點費，包括高中課業輔導及學分重補修等，均由學生自由報名參加，屬「使用者付費」的代收事務，將蒐集各方看法及相關團體意見，審慎評估。
