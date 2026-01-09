教育部提升鐘點費 教育界卻發現一怪象轟「為德不卒」

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
教育部提升兼任、代課鐘點費，花蓮教育界卻發現反而高於課後輔導等加班性質的鐘點費，批評「為德不卒」。示意圖／本報資料照
教育部日前宣布國高中兼任及代理教師鐘點費全面調漲2成，花蓮教育界發現，調升後高於課後輔導鐘點費，形成加班時間比上班時間鐘點費還低的不合理現象，呼籲縣府同步調漲。花蓮縣府表示，已發現這個情況，會同步考量各縣市政府因應做法，全盤研議。

教育部去年12月31日宣布調漲公立中小學教師導師職務加給、兼任及代課教師鐘點費、教師行政工作獎金等，追溯自去年9月1日起生效。其中，兼任及代課教師鐘點費全面調增20%，國小由336元調升到405元、國中由378元調高到455元，高中由420元調到505元。

花蓮縣教師會、花蓮縣教師職業工會今天發聲，指按照勞基法第24條第1項第1款，加班性質鐘點費應高於平日每小時工資的三分之一以上，現行國中課後輔導等下班後的鐘點費450元、國小及幼兒園是400元，都屬於加班費性質，但兼任、代課鐘點費調漲後，國中455元、國小405元，形成加班時間並上班時間鐘點費還低，既不合理，也違反勞基法。

兩工會批評教育部這波調漲「為德不卒，未通盤考量」，呼籲花蓮縣府邀請縣內教師相關工會共同研商修訂相關要點及計畫，同步調漲高中職以下教師、教保員的課後課業輔導、照顧等鐘點費。

花蓮縣教育處表示，教育部宣布後確實發現有這個問題，內部正討論如何調整，會了解其他縣市政府因應做法一併考量研議。

代理教師 花蓮 調漲

