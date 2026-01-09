獨／營養午餐免費震撼全國...讓蔣萬安最後拍板關鍵人物是「川伯」

北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐免費，藍綠白諸侯陸續跟進，新北是否跟進引發話題。據了解，蔣萬安從去年就開始評估可行性，不過評估這麼久，讓蔣萬安最後拍板的關鍵人物，其實就是代表國民黨選新北市長呼聲最高的副市長李四川。

目前北市議會許多委員會都還在審查今年度預算，據了解，攸關許多民生議題的財建委員會，近期曾多次找李四川到議會說明北市府增加的統籌款要用在哪裡？由於今年台北市總預算都已送出，統籌款扣除軌道運輸計畫性補助被砍等，北市今年會多出200多億。議會不同意市府將這200多億去折抵過去用稅基剩餘去遞補編不足的171億元。

知情人士透露，上周李四川就曾再向市長蔣萬安建議，除了「生生喝鮮奶」外，市府應該針對人民需要的，再推更多「有感政策」，尤其台北市房價物價高，許多中產階級養育孩子花費多，最有感的就是營養午餐免費。

這名知情人士說，當時李四川向蔣萬安建議時，也分享他曾看過偏遠地區孩子，營養午餐吃不完剩下來打包回家當晚餐吃，推動免費營養午餐政策，且給予目前最高的一餐70元經費，也可以讓學生的營養午餐可以「餐桌平權」。因目前台北市營養午餐，常出現比較有錢學校，午餐費一餐70元，有些學校卻是吃一餐55元，推動免費營養午餐，且是一餐目前最高的70元，也讓學生在學校的午餐可以「餐桌平權」。

不過宣布政策前，北市府內部也曾評估，是要用補助？還是免費？當時李四川也跟蔣萬安建議「一定要免費」，因以目前北市府財政是可以支應，為何不提出一個好的政策，尤其是好好照顧孩子的政策。

「如果台北市都沒有辦法做到，其他縣市可能就沒有辦法做到。」知情人士說，也正因為李四川的建議，蔣萬安終於在本周市政會議，政策拍板決策「台北市國中小營養午餐全面免費」。

這名知情人士說，對於民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，如果當新北市長，就會推動新北營養午餐免費，但其實李四川還不是新北市長，就已經在做了。 蔣萬安從去年就開始評估營養午餐免費可行性，不過評估這麼久，讓蔣萬安最後拍板的關鍵人物，其實就是代表國民黨選新北市長呼聲最高的副市長李四川。本報資料照片