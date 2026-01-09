教育部留學獎學金簡章公告 最高每年可受領3萬美元

教育部自民國92年起設置留學獎學金，以獎助青年學子赴國外知名大學攻讀博碩士學位，115年留學獎學金甄試簡章已公布，自本月16日起開始報名。另外，為了鼓勵經濟不利的學生赴海外攻讀學位、一圓留學夢，本年度新增「特殊教育生」組別，預計錄取5人。

教育部表示，留學獎學金甄試報名者須於報名前，先取得國外大學校院正式開立的博、碩士入學許可，或已在國外博、碩士班就讀。網路報名日期自1月16日上午8時30分起，至2月13日中午12時止。

教育部說，本年度預定錄取225個名額，包括190個一般生名額（一般學群名額155名、赴北歐國家10名、赴印尼等15國新南向國家15名、赴新加坡及紐澳10名）及35個特殊生名額（勵學優秀生、原住民生及身心障礙生各10名，特殊教育生5名）。

教育部也說，今年新增的特殊教育生組別，其報名資格為在大專校院就學時曾取得特殊教育學生鑑定證明，並於畢業時仍有效。此外，亦放寬曾以碩士生身分領取教育部各種公費留學獎補助者，得以博士生身分報名甄試；例如以公費留學生身份唸完碩士，倘已完成返國服務義務，得以博士生身分報名留學獎學金甄試。

教育部也說，留學獎學金限獎助攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」仍可攻讀碩士學位，另4類特殊生及赴新南向國家生，不限學群均可選擇攻讀碩士或博士學位。獎學金待遇核發一般生每名每年1萬6000美元，受獎年限最長2年；勵學優秀生、原住民生及身心障礙生每名每年核發3萬美元，特殊教育生每名每年核發2萬美元，受獎年限最長3年。錄取名單預計於今年6月1日公布。

教育部表示，獎學金甄試採書面審查，擇優錄取，甄試簡章已公告於教育部國際及兩岸教育司網站（ https://depart.moe.edu.tw/ED2500/ ）。