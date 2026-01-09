手機變顯微鏡隨時看！她用心讓藥用植物學變有趣 獲教育部表揚

嘉南藥理大學藥學系助理教授高毓瑩為了讓學生對枯燥、只能死背應付的「藥用植物學」課程產生興趣，把學生的手機結合顯微鏡、數位互動平台與自創植物顯微切片、標本當教具，將枯燥的理論課程轉化成有趣的探索之旅。

高毓瑩還自己打造藥用植物教室、種植60多種藥用植物，讓學生能近距離觀察實物，上學期參與的學生反應空前良好，不用再死背各種艱澀的拉丁學名、卻記得更清楚，獲選教育部「教學實踐研究」績優計畫。

「藥用植物學」是藥學系基礎選修課程，也是銜接中藥專業、進階中醫的基礎關鍵。但因內容有繁雜的植物分類與拉丁學名，學生常感枯燥乏味，產生挫折感，許多甚至自稱是「植物盲」、只求能不被當。

高毓瑩表示，為了解決這些教學難題，創新「混成式教學」模式，將學生人手一機的智慧型手機轉化為學習利器，搭配「手機顯微鏡」套件，讓學生隨時隨地都能觀察植物的微觀構造。

校方說，高毓瑩老師還用心打造「藥用植物教室」，資源豐富，種植包括瓶爾小草、莪朮、白及、美洲商陸、菘藍及貓鬚草等多達60幾種藥用植物，教室宛如小型植物園，學生能近距離觀察實物，不再只是紙上談兵。

校方表示，除硬體教具革新，高老師也善用數位工具提升學習動機，課程結合「Quizlet」線上閃示卡，將艱澀拉丁學名記憶轉化為遊戲競賽，降低學生背誦壓力，同時，利用「Padlet」協作平台，讓學生即時上傳觀察到的顯微照片、分享筆記與心得，建立師生共創、同儕互學的活躍課堂氛圍。

高毓瑩也邀請業界專家協同教學，引入藥用植物盆栽與組織培養瓶苗等實物教具，讓學生在校園內即可進行擬真的植物辨識訓練。

高毓瑩表示，教學不應只是知識傳遞，更重要的是引發學習熱情，用「做中學」模式提升學生的學習動機與滿意度，能協助更多藥學系學生跨出學習門檻，紮實奠定中醫藥專業基礎。 高毓瑩老師讓手機變顯微鏡，藥用植物學不再枯燥。圖／高毓瑩提供 高毓瑩也邀請業界專家協同教學，引入藥用植物盆栽與組織培養瓶苗等實物教具，讓學生在校園內即可進行擬真的植物辨識訓練。圖／高毓瑩提供 高毓瑩老師讓手機變顯微鏡，藥用植物學不再枯燥。圖／高毓瑩提供