助學子準時到校！竹縣快捷8號避開興隆大橋省20分 下周一起改道

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣往返新竹市的興隆大橋尖峰時段常壅塞，為讓學子們準時到校，縣府交通處今宣布下周一起，快捷8號支線竹北至竹東上午6時30分發車班次將改道行駛，並不停靠竹東員山路口站，預計節省15至20分行車時間。

新竹縣交通處長陳盈州指出，市區公車快捷8號支線（經興隆大橋）從去年2月11日起配合學校開學及上課時間，並調整部份站點路線，行經竹東高中站，並將首班發車時間提前至上午6時30分發車，而路線調整後運量截至去年12月已較前年同期之成長率上升27%，相信今年調整路線後，能讓學生更加安心。

交通處提到，因現行上午尖峰時段興隆大橋常有壅塞情形，而且時常遇氣候不佳時，該路線上午6時30分發車班次抵達竹東高中時間約為7時55分，學生再步行至學校顯得較為倉促，希望經過這次調整，學生通學更加從容及安全。

交通處提醒，考量本班次行經「員山路口」站搭乘人數較少，決定從1月12日開始，往竹東上午6時30分發車班次不停靠「員山路口」站，且其餘班次不受影響。

車輛停靠「公三公園」站後，行駛路線調整為行經東興路二段至中正大橋至光明路至公道路至上員火車站，並建議原「員山路口」站乘客改至「上員車站」站搭乘，調整後將避開興隆大橋壅塞路段，預估節省約15至20分鐘搭乘時間，讓學生可以更準時到校。

新竹縣長楊文科表示，快捷公車路線持續滾動式調整，這次避開壅塞路段，希望節省行車時間，讓學生能更加安心準時到校上課。

