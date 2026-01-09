「午餐就像課桌椅！」盧秀燕呼籲營養午餐全面免費 落實國家養願景

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市長盧秀燕上午主持大雅分局六寶派出所啟用典禮時表示，給孩子們免費的營養午餐，就像給孩子們課桌椅、校舍或電腦設備一樣，是政府的責任。記者黑中亮／攝影
目前陸續有縣市宣布115 學年度起推動營養午餐免費，台中市長盧秀燕上午主持大雅分局六寶派出所啟用典禮時表示，過去我們對於營養午餐免費，觀念僅止於「補助弱勢學生」，可是現在觀念不一樣，給孩子們免費的營養午餐，就像給孩子們課桌椅、校舍或電腦設備一樣，強調這是政府的責任。

盧市長說，過去對於營養午餐免費，觀念僅止於「補助弱勢學生」，既然大家都認同給孩子們免費的營養午餐，就像給孩子們課桌椅、校舍或電腦設備一樣，因此，現在全國 22 個城市，有將近一半以上已經宣布要執行，好的政策我們就應該要做。

現在觀念不一樣了，雖然台中市政府的財政非常辛苦，可是我們要想法子籌錢，要來提供孩子們免費的營養午餐，這是政府的責任，因此從115學年度開始，會把這個預算送進議會裡面，相信議員們一定都會大力支持， 新的學年度就可以開始提供免費營養午餐。

盧市長並說，地方政府財政非常困難，有十幾個城市（包括北市在內）願意去籌錢想辦法，是非常勇敢且進步的教育觀念；至於還有將近一半的縣市還沒宣布，建議中央政府既然每年有高達將近3兆的預算，希望能多提撥一些預算，公平地照顧每個縣市的孩子。

盧秀燕強調，每個縣市財力不同，如果由地方自籌，孩子吃的「好壞」就會有差別；為了對孩子的標準應該一樣，建議這筆預算應該由國家統一編列預算、統一標準；也呼籲各總統參選人，競選時都喊出要讓全國孩子都有免費營養午餐，達成「孩子國家養」的政見，落實統一標準。

