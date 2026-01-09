免費營養午餐衝擊財政結構 新北教育局：要審慎評估、降低排擠效應

各縣市推免費營養午餐政策引發討論，新北市教育局今日說明整體預算結構與財政承擔現況。教育局長張明文表示，營養午餐「全面免費」屬於社福型政策，需要長期且穩定的財源支撐，關鍵在於如何在有限資源下，同時兼顧孩子的教育公平與整體資源效益，讓排擠效應降到最低。

新北公私立國中小學生人數超過32萬人，每餐經費約為70至75元，其中家長負擔55至60元，若全面採行免費營養午餐並維持既有供餐品質，每年所需經費約為46億元，且屬於必須年年編列的經常性支出，而非一次性的投入。

張明文指出，以年度預算約755億元來看，扣除502.38億元的人事費，與51.55億元的校舍、設備等資本門支出後，200億元的教育業務推動費用包含，學前教育94.5億元，特殊教育7億元，高中職免學費補助19億元，及技職、社教等。若再新增每年46億元的營養午餐經費，支出佔比高達教育業務推動經費的四分之一，僅次於學校辦公費用，對整體教育財政結構具有長期影響。

張明文表示，為了學生的權益與公平性，要做最大的福祉考慮，這是食育教育，教育局開始啟動完整盤點與評估，務實審慎做分析跟討論後再做決定。其中，照顧特教生費用就等於免費營養午餐一年的推動經費，沒有適當的財源增加，一定會排擠整體預算，特別是財政結構，還有優先施政順序。

張明文說，在校園工程及設備方面，每年投入約51.55億元，用於新設校及新建校舍、老舊校舍整建、體育與遊戲設施改善、自立廚房建置、班班有冷氣、智慧教室、老舊廁所整修及課桌椅更新等，相關經費皆攸關校園安全與學生學習環境。

張明文認為，最重要是配套要做好，第二是各縣市都宣布今年9月才推動，還有一段準備期，不論是擴大補助對象，或是部分補助，或是完全免費，都是可討論方向，但要把細節跟配套措施完整規畫。被問及是否追加預算？張明文表示，會透過這段時間把細節一步到位討論規畫。

教育局強調，這些既有投入皆屬長期且穩定的教育支出，是保障學生基本學習與生活品質的重要基礎。在評估任何新增營養午餐經費時，市府必須回到整體教育預算結構，審慎盤點財政承擔能力，避免因單一政策調整而影響校園建設、教學支持及學生照顧等既有教育體系運作。