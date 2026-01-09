留學獎學金甄試16日開放報名 新增特教生5名額

中部私立國中廢除聯考筆試後，多元入學管道產生許多變數，開始出現筆試評量的變形機制。制度轉彎之際，富有資源的學校備受關注讓競爭加劇，卻也讓升學制度與家庭背景的落差再度浮上檯面。入學制度是否需要再調整，才能真正改善競爭結構？這場看不見終點的壓力測試，持續進行中……

2026-01-09 07:30