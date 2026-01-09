留學獎學金甄試16日開放報名 新增特教生5名額
教育部民國115年留學獎學金甄試預計16日開放報名，今年新增「特殊教育生」名額5名，另放寬曾以碩士生身分領取教育部各種公費留學獎補助者，得以博士生身分報名甄試。
教育部舉例表示，如以公費留學生身份念完碩士者，如果已完成返國服務義務，得以博士生身分報名留學獎學金甄試。
留學獎學金甄試鼓勵青年攻讀海外知名大學研究所學位，一般生每年核發1.6萬美元（約新台幣51萬元）獎學金，最長2年；勵學優秀生、原住民生及身心障礙生每年核發3萬美元（約新台幣95萬元），最長3年；特教生每年核發2萬美元（約新台幣63萬元），最長3年。
教育部今天發布新聞稿表示，為鼓勵更多社會經濟或文化不利青年一圓留學夢，新增特教生1組，錄取名額5名，報名資格為在大專校院就學時曾取得特教生鑑定證明，並於畢業時仍有效者。
留學獎學金甄試預定錄取225名，包含190名一般生與35名特殊生（勵學優秀生、原住民生及身心障礙生各10名，特教生5名）。
留學獎學金限獎助攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」仍得攻讀碩士學位，另4類特殊生及到新南向國家生，不限學群可選擇攻讀碩士或博士學位，相關資訊可參考「Taiwan GPS海外人才經驗分享及國際連結計畫」網站 。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言