台東馬偕與教育處把血脂篩檢送進校園 偏鄉5年拚出國家級品質

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東馬偕兒科游昌憲主任致力於學童高血脂篩檢,期降低未來心血管疾病發生率，獲28屆SNQ國家品質標章。圖／台東馬偕醫院提供
在醫療資源相對不足、交通距離遙遠的偏鄉地區，要把預防醫學真正做到「不漏人」，並不容易。不過，台東卻用5年時間，做出全台唯一、也被國家級品質標章肯定的學童健康模式。

台東馬偕醫院兒科主任游昌憲自2021年起推動的「台東縣學童高血脂症篩檢計畫」，日前榮獲第28屆SNQ國家品質標章肯定。評審團一致認為，這項計畫在偏鄉環境中，仍能建立穩定、可持續的高品質預防醫學服務，十分難得。

不同於傳統「家長帶孩子跑醫院」，這項計畫採取的是「學生不動、醫療人員前進」的創新作法。由台東縣教育處統籌協調，在取得家長與學童同意後，台東馬偕醫院檢驗科直接派出醫檢師，攜帶抽血設備進入校園，讓篩檢在熟悉、安全的學校環境中完成，大幅降低交通與就醫門檻，也提升家長與學生的參與意願。

計畫鎖定全縣國小4年級學童，進行「免空腹」血脂篩檢，一旦發現異常，便由醫療團隊提供飲食調整建議，必要時進行藥物治療，及早介入，降低未來心肌梗塞、腦中風等心血管疾病風險，不僅守住孩子的健康，也減輕家庭與社會長期醫療負擔。

游昌憲投入學童健康多年。他回憶，2016至2017年間赴美國費城進修時，發現美國兒科醫學會早已將血脂肪篩檢列為每位兒童的必要檢查，用來找出沒有症狀的高血脂患者，預防早發性心血管疾病。回到台灣後，卻發現國內幾乎沒有相關研究與制度。

再加上台東縣長期面臨肥胖比例偏高、平均壽命偏低的健康挑戰，而成人高血脂往往早在兒童時期就已埋下風險因子，他因此在2021年與縣府教育處攜手，正式啟動這項全縣性的學童高血脂篩檢計畫，希望真正做到「早期發現、早期治療」。

在教育處統籌、校護第一線執行，以及台東馬偕專業團隊共同投入下，計畫逐年擴展至偏鄉與離島。從2021至2025學年，受檢人數由906人提升至1159人，篩檢率也從52%成長至72%，遠高於2017年美國學童篩檢率的6%。異常比例約落在6%至14%之間，顯示篩檢與介入確實發揮效果，模式也具備長期穩定性。

這項研究成果更曾刊登於國際醫學期刊Pediatrics and Neonatology。此次獲得SNQ國家品質標章，不只是對一項計畫的肯定，更證明即使在偏鄉，只要方法對、合作到位，也能發展出具國家級水準、可被全台複製的預防醫學典範。

台東馬偕團隊與縣府教育處及全縣各國小通力合作，實施5年來對學童健康影響鉅大，深獲肯定。圖／台東馬偕醫院提供
