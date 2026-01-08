批學生「腦殘」遭綠追殺？ 區桂芝反擊：請立委把專業放在問政上
北一女有老師日前在班群分享台北市長蔣萬安演講影片，卻遭學生質疑政治不中立。同校老師區桂芝更以「腦殘」批評攻擊該老師的網友，綠營立委吳沛憶要求調查有無違反相關規定，要教育部調查。區反擊，自己非在課堂攻擊學生，請立委把專業放在問政，不要浪費公共資源。
區桂芝日前受訪時表示，蔣萬安在雙城論壇的演說展現高ＥＱ，且金句連連，是很好的版本，學生硬要將此貼上政治的標籤，「這就是腦殘。」
立院今舉行教育文化委員會，民進黨籍立委吳沛憶指出，北一女教師轉傳蔣萬安的演講、讚許演講技巧佳，市長確實很棒，但學生表達不同意見時，區桂芝卻稱學生是腦殘，形同公然透過媒體羞辱學生，就算沒有違反教師法，也可能違背公立高級中等以下學校教師成績考核辦法。
區桂芝表示，該老師主要是要分享修辭技巧，並不是談政治，這件事件是有不知道是不是學生的人在網路上發表言論，北一女學生應該不會這樣有意陷老師入罪，若是有人刻意冒充「這樣行為不是很腦殘嗎？」
區桂芝強調，她所說言論非上課時間講，非教學時段所說的話屬於私人言論自由，也不是針對某一個學生說的，反嗆吳沛憶，「大立委有很多重要的議題要關心，不應該關注這些幾乎像輿論八卦的東西」，應將專業放在問政上，不要在浪費公共資源。
