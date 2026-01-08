快訊

停砍公教年金案 考試院會同意聲請釋憲及暫時處分

無法排除細菌汙染…雀巢配方奶逾8萬瓶需回收 食藥署：誤食恐噁心嘔吐

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

批學生「腦殘」遭綠追殺？ 區桂芝反擊：請立委把專業放在問政上

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
針對北一女教師區桂芝「腦殘」言論綠委要求調查，區反擊，自己非在課堂攻擊學生，請立委把專業放在問政，不要浪費公共資源。本報資料照片
針對北一女教師區桂芝「腦殘」言論綠委要求調查，區反擊，自己非在課堂攻擊學生，請立委把專業放在問政，不要浪費公共資源。本報資料照片

北一女有老師日前在班群分享台北市長蔣萬安演講影片，卻遭學生質疑政治不中立。同校老師區桂芝更以「腦殘」批評攻擊該老師的網友，綠營立委吳沛憶要求調查有無違反相關規定，要教育部調查。區反擊，自己非在課堂攻擊學生，請立委把專業放在問政，不要浪費公共資源。

區桂芝日前受訪時表示，蔣萬安在雙城論壇的演說展現高ＥＱ，且金句連連，是很好的版本，學生硬要將此貼上政治的標籤，「這就是腦殘。」

立院今舉行教育文化委員會，民進黨籍立委吳沛憶指出，北一女教師轉傳蔣萬安的演講、讚許演講技巧佳，市長確實很棒，但學生表達不同意見時，區桂芝卻稱學生是腦殘，形同公然透過媒體羞辱學生，就算沒有違反教師法，也可能違背公立高級中等以下學校教師成績考核辦法。

區桂芝表示，該老師主要是要分享修辭技巧，並不是談政治，這件事件是有不知道是不是學生的人在網路上發表言論，北一女學生應該不會這樣有意陷老師入罪，若是有人刻意冒充「這樣行為不是很腦殘嗎？」

區桂芝強調，她所說言論非上課時間講，非教學時段所說的話屬於私人言論自由，也不是針對某一個學生說的，反嗆吳沛憶，「大立委有很多重要的議題要關心，不應該關注這些幾乎像輿論八卦的東西」，應將專業放在問政上，不要在浪費公共資源。

區桂芝 吳沛憶 教師

延伸閱讀

盧秀燕宣布公立國中小免費午餐 全國私中聯盟：別「丟包」私校生

綠委要求調查區桂芝「腦殘」言論 北市教育局1原因力挺

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

蔣萬安推國中小免費營養午餐 羅廷瑋喊話盧秀燕跟進

相關新聞

全台家長恐都發錯音！心寬體胖不是「ㄆㄤˋ」 她看國小兒考卷：唸錯30年

目前小學生教科書許多字的讀音唸法跟以前真的有很大不同！一名家長近日於Threads貼文，…

批學生「腦殘」遭綠追殺？ 區桂芝反擊：請立委把專業放在問政上

北一女有老師日前在班群分享台北市長蔣萬安演講影片，卻遭學生質疑政治不中立。同校老師區桂芝更以「腦殘」批評攻擊該老師的網友...

綠委要求調查區桂芝「腦殘」言論 北市教育局1原因力挺

北一女有老師和學生分享台北市長蔣萬安日前雙城論壇演講影片，在網路掀起討論。北一女國文老師區桂芝怒批網路上攻擊老師的人「不...

以國際視野育才：南華大學國際企業學士學位學程的國際化實踐與雙聯學制啟示

星雲大師秉持「人間佛教」的教育理念，結合百萬人興學的熱誠，於1996年創辦了南華大學，並於1999年成立了管理學院。南華大學管理學院以「邁向價值人本化、知識創新化、視野國際化」為願景，以「培養專業、創新與關懷兼具之管理人才」為使命，以「培育符合所服務之產業市場需求，並具備專業素養、職場需求及博雅素養之管理人才」為教育目標，積極建構優良的教學環境與培養國家及產業所需的管理棟樑。

在土地與水之間，看見使命的重量──我的研究、創新與教育路程

濁水溪，是我研究人生的起點。1997年，我走進國立雲林科技大學，正式開啟了投身技職教育與研究的道路。當時我接觸到濁水溪沖積扇的地層下陷問題，才短短幾次田野調查，就深刻感受到民眾生活的無奈。家園下陷、農田龜裂、建築傾斜，這些並不是抽象的環境數據，而是切切實實發生在人們生活裡的痛苦。那一刻，我告訴自己：如果學術研究不能解決現實問題，那它就失去了存在的價值。於是，我帶著學生們走進彰化與雲林的村落，一步一步記錄下地層下陷的真相。當地民眾告訴我們，雖然知道抽地下水會有後果，但沒有水，就沒有生活與農作。這種「不得不」的選擇，成為我研究的動力，也奠定了我此後二十多年堅持的方向。

從學生學習成果出發 主導教學品質文化的共識

中華工程教育學會（IEET）於2025年底迎來四組國際教育認證協定審查團，對IEET認證制度進行六年一度的定期審查，維繫IEET於國際協定的會籍，以及通過IEET認證系所及其畢業生學歷受國際認可，達成國際移動力的目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。