新北鮮奶幸福周正式啟動 侯友宜：用穩定營養守護孩子健康

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市長侯友宜（左3）8日率領市府團隊官員宣布「鮮奶幸福週」政策，2月23日開學日起，全年52週，每星期提供設籍、就讀新北2至12歲幼童免費鮮奶、豆漿或優酪乳，估逾33萬人受惠。（新北市府新聞局提供）中央社
新北市長侯友宜（左3）8日率領市府團隊官員宣布「鮮奶幸福週」政策，2月23日開學日起，全年52週，每星期提供設籍、就讀新北2至12歲幼童免費鮮奶、豆漿或優酪乳，估逾33萬人受惠。（新北市府新聞局提供）中央社

「新北鮮奶幸福週」將於今年2月23日開學日正式啟動，新北市長侯友宜8日出席發布記者會時宣布，「鮮奶幸福週」啟動後，每周將提供設籍或就讀新北市的2至12歲學幼童1瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，全年52周不中斷，預估超過33萬名孩子受惠。侯友宜表示，讓孩子健康成長是市府最重要的責任，市府已同步完成多元通路兌領與偏鄉專案配送機制，確保每一位孩子都能全年不間斷地獲得穩定營養補充。此外，自8月31日起，將擴及本市公私立國中學生。

侯友宜表示，新北市是全國學童人數最多的城市，教育與健康政策必須更完善落實，市府自今年起投入4.29億元推動「鮮奶幸福週」，並採取「數位兌換」與「專案配送」雙軌模式，家長及孩子可持「新北兒童卡」或「幸福卡」，至7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK、美廉社、全聯及家樂福部分門市等七大通路兌換鮮奶或豆漿，全聯更增加優酪乳選擇；偏鄉地區學校則由合作廠商配送到校或指定地點，寒暑假不中斷，使營養補給零落差。

侯友宜強調，除2至12歲學幼童外，自今年8月31日起，「新北鮮奶幸福週」將擴及本市公私立國中學生，預計增加約11萬名青少年受益。市府始終秉持先照顧弱勢，而後逐步擴大的原則，目前每年已投入13.5億元辦理弱勢學生營養午餐免費政策，未來也會持續把孩子們的需求放在第一位，讓孩子們健康快樂成長。

教育局補充，卡證使用方式，6至12歲國小學童可直接使用現有「兒童卡」兌換，2至6歲幼童則使用「幸福卡」；滿2歲且就讀本市幼兒園者由園方統一申辦，未就讀本市幼兒園者家長可線上申請，卡片將寄送到府。此外，市府整合跨局處資源，推出幸福卡與兒童卡加值回饋，包括新北輕軌一日票、藝文體驗、觀光工廠優惠及環境教育活動等，另有「鮮奶幸福週」專屬活動，相關資訊將公告於「鮮奶幸福週」網站供家長查詢。

