綠委要求調查區桂芝「腦殘」言論 北市教育局1原因力挺

北一女有老師和學生分享台北市長蔣萬安日前雙城論壇演講影片，在網路掀起討論。北一女國文老師區桂芝怒批網路上攻擊老師的人「不是網軍和腦殘青鳥」。綠委吳沛憶今問起此事，教育部允諾會請北市教育局調查。教育局表示，老師並非課堂上發言，未違反相關規定。

區桂芝先前批評學生意識形態僵化刻意陷老師不義，應光明磊落出來面對，更嗆網路上攻擊該老師的人「不是網軍和腦殘青鳥」。綠委吳沛憶今在教育委員會質疑，區師此舉恐怕已違背公立高級中等以下學校教師成績考核辦法。教育部則表示會請北市教育局了解狀況。

教育局主秘鍾德馨表示，老師發表言論是在非教學時段，接受媒體採訪所發表的內容，並非在教育現場或課堂中對學生表達，非屬教學行為，沒有違反相關規定，教育局會尊重老師私下的言論。

鍾德馨說，老師在課堂當中必須維持教育中立及專業，至於私下言論不屬於教育局管轄範圍，目前尚未接獲教育部來函要求調查，若有接獲相關檢舉會依規定辦理。