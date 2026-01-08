綠委要求調查區桂芝「腦殘」言論 北市教育局1原因力挺

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北一女一名教師於班級群組轉傳台北市長蔣萬安於雙城論壇的演講影片，但遭質疑不中立，同校教師區桂芝受訪時則談到，學生若硬要將此貼上政治標籤，「這就是腦殘」。本報資料照片
北一女有老師和學生分享台北市長蔣萬安日前雙城論壇演講影片，在網路掀起討論。北一女國文老師區桂芝怒批網路上攻擊老師的人「不是網軍和腦殘青鳥」。綠委吳沛憶今問起此事，教育部允諾會請北市教育局調查。教育局表示，老師並非課堂上發言，未違反相關規定。

區桂芝先前批評學生意識形態僵化刻意陷老師不義，應光明磊落出來面對，更嗆網路上攻擊該老師的人「不是網軍和腦殘青鳥」。綠委吳沛憶今在教育委員會質疑，區師此舉恐怕已違背公立高級中等以下學校教師成績考核辦法。教育部則表示會請北市教育局了解狀況。

教育局主秘鍾德馨表示，老師發表言論是在非教學時段，接受媒體採訪所發表的內容，並非在教育現場或課堂中對學生表達，非屬教學行為，沒有違反相關規定，教育局會尊重老師私下的言論。

鍾德馨說，老師在課堂當中必須維持教育中立及專業，至於私下言論不屬於教育局管轄範圍，目前尚未接獲教育部來函要求調查，若有接獲相關檢舉會依規定辦理。

