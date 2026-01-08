緬甸僑生教育之父倫景雄 獲頒台師大名譽博士
龍門勵學基金會董事長倫景雄在台師大僑生先修部設獎助學金，幫助緬甸生就學，在緬甸動盪時，更發起「龍門包機」計畫，助受困生來台求學，獲頒台師大名譽博士學位。
台灣師範大學今天舉行「倫景雄先生名譽博士學位頒授典禮」，由台師大校長吳正己為倫景雄撥穗，並頒發名譽社會科學博士學位證書給緬甸僑生教育之父倫景雄，象徵學術殿堂對其人生志業的最高肯定。
吳正己致詞時表示，倫景雄透過龍門基金會，長期支持台師大僑生，這不只是一份資助，更是一份被理解、被接住的力量；台師大頒授名譽博士學位給倫景雄，不僅肯定其卓越貢獻，更希望藉由其榜樣，鼓舞更多人投入教育、關懷社會。
倫景雄於1937年出生於中國廣東省，1956年以僑生身分由香港來台求學，1962年畢業於台大電機系，投身科技產業後，創辦香港東星電子有限公司；倫景雄更與家人及好友創立龍門勵學基金會，積極推動助學、興學、人道援助，基金會足跡遍及台灣、中國、泰北、緬甸等地。
倫景雄的夫人吳潔如是台師大校友，倫景雄也曾隨台師大緬麗伊甸園國際志工服務隊到緬甸，有感於當地教育資源貧乏，因此自107學年起，於台師大僑生先修部設獎助學金，協助緬甸僑生就學；在緬甸面臨戰爭動盪時，他更發起「龍門包機」計畫，協助受困當地的緬甸學生來台就學。
