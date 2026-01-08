全台家長恐都發錯音！心寬體胖不是「ㄆㄤˋ」 她看國小兒考卷：唸錯30年
目前小學生教科書許多字的讀音唸法跟以前真的有很大不同！一名家長近日於Threads貼文，學校出的國語作業要同學寫出不同的讀音，第一個是肥「胖」ㄆㄤˋ，第二個則為心寬體「胖」ㄆㄢˊ，還被老師特別用紅筆圈起要訂正。
原po表示，原來自己用錯了30幾年，真的是見識淺薄，不曉得有沒有人也是長期以來唸錯？
貼文底下有網友留言，「我34歲了，國小就是教ㄆㄢˊ」、「以前就是這樣教，只是大家會故意唸錯的」、「這題我會～我也是看到兒子作業才知道我都唸錯」、「最近也跟著今年剛上小一的女兒，一起重新學國語了」、「原來如此，我43歲了也唸錯了30幾年，長知識了」。
實際查閱教育部「重編國語辭典修訂本」後發現，「心寬體胖」意指一個人心境樂觀開朗，生活無憂無慮，身體自然舒坦。其出自「兒女英雄傳」第四○回：「一痛快，不覺收了眼淚，嗤的一笑，立刻頭就不暈了，心寬體胖，週身的衣裳也合了折兒了。」
另再查詢教育部「國語辭典簡編本」收錄，已無「心寬體胖」這4個字，而是「心廣體胖」，讀音一樣唸ㄆㄢˊ，比喻一個人心胸開闊沒有煩惱，體貌自然舒泰，語出「禮記．大學」。
【115學測衝刺】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言