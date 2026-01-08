全台家長恐都發錯音！心寬體胖不是「ㄆㄤˋ」 她看國小兒考卷：唸錯30年

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名家長發現國小兒子考卷心寬體胖的「胖」正確讀音竟然是「ㄆㄢˊ」。示意圖，非新聞當事者。圖／Ingimage
一名家長發現國小兒子考卷心寬體胖的「胖」正確讀音竟然是「ㄆㄢˊ」。示意圖，非新聞當事者。圖／Ingimage

目前小學生教科書許多字的讀音唸法跟以前真的有很大不同！一名家長近日於Threads貼文，學校出的國語作業要同學寫出不同的讀音，第一個是肥「胖」ㄆㄤˋ，第二個則為心寬體「胖」ㄆㄢˊ，還被老師特別用紅筆圈起要訂正。

原po表示，原來自己用錯了30幾年，真的是見識淺薄，不曉得有沒有人也是長期以來唸錯？

貼文底下有網友留言，「我34歲了，國小就是教ㄆㄢˊ」、「以前就是這樣教，只是大家會故意唸錯的」、「這題我會～我也是看到兒子作業才知道我都唸錯」、「最近也跟著今年剛上小一的女兒，一起重新學國語了」、「原來如此，我43歲了也唸錯了30幾年，長知識了」。

實際查閱教育部「重編國語辭典修訂本」後發現，「心寬體胖」意指一個人心境樂觀開朗，生活無憂無慮，身體自然舒坦。其出自「兒女英雄傳」第四○回：「一痛快，不覺收了眼淚，嗤的一笑，立刻頭就不暈了，心寬體胖，週身的衣裳也合了折兒了。」

另再查詢教育部「國語辭典簡編本」收錄，已無「心寬體胖」這4個字，而是「心廣體胖」，讀音一樣唸ㄆㄢˊ，比喻一個人心胸開闊沒有煩惱，體貌自然舒泰，語出「禮記．大學」。

