快訊

格陵蘭巡防靠雪橇犬！BBC揭川普有3招能得手 專家看衰「再等1000年」

曹西平身後事如何處理？乾兒子發4聲明曝最新進度：感謝三哥返台協助

又是移民執法局！美國明尼蘇達女子遭擊斃，執法過當惹議

經部規範外籍生來台實習權益 須年齡與學制相符、不低於最低工資

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部8日修正「企業及法人申請外國籍學生來中華民國實習要點」，明確規範外籍學生來台實習權益保障，包括必須來台前已就讀一學期，年齡須與學制相符，就讀科系與實習內容具關聯性，並且實習津貼不低於最低工資、每日實習不超過八小時，且不得強迫上大夜班等。該要點修正將追溯自2026年1月1日生效。

「企業及法人申請外國籍學生來中華民國實習要點」已實施多年，但近年部分學校及企業不當引進外籍學生來台實習，未保障外籍學生來台實習之工作權益，因此決定修正要點，明確規範外籍生在台實習的工作權益。另據了解，經濟部也希望避免強迫勞動事件再度發生。

此外，近年來因旅宿業大喊缺工，交通部觀光署針對旅宿業另訂申請外國籍學生來台實習要點。因此，經濟部「企業及法人申請外國籍學生來中華民國實習要點」主要是規範旅宿業之外行業，例如餐飲、物流、部分製造業等，外籍生可來台實習六個月，最多延長一次六個月，總計實習一年。

經濟部官員表示，外籍實習學生具有學生與勞務提供雙重身分，就應該給保障。若實習單位若違反相關規定，將撤銷或廢止實習核准函，且6個月內不再核准其外國籍學生來我國實習之申請。

經濟部表示，這次修正「企業及法人申請外國籍學生來中華民國實習要點」的重點如下：在外國籍學生資格，以就讀教育部所編外國大學校院參考名冊所列之大學校院為主，來臺前至少已就讀一學期，年齡須與學制相符，就讀科系與實習內容具關聯性，並具備基本中文或英文溝通能力，以確保實習成效。

在實習津貼方面，外國籍學生來我國實習有從事學習訓練以外之勞務提供或工作事實者，其獎助金及生活津貼合計不低於勞動部公告之最低工資。

在實習時數及時段，明定每日實習時間不超過8小時，每週實習時間不超過40小時，且非經外國籍學生書面同意，不得於午後10時至翌晨6時之時間內進行。

此外，強制要求實習單位須為外國籍學生在我國實習期間投保適當之保險，至少應含團體傷害險或職業災害保險。

在監督機制上，經濟部將不定時會同勞動部、中央目的事業主管機關及相關機關執行聯合訪視。實習單位若違反相關規定，經部得撤銷或廢止實習核准函，且6個月內不再核准其外國籍學生來我國實習之申請。

實習 經濟部 中華民國

延伸閱讀

風電選商改規則「早鳥」有獎 聚焦 ESG 、風場開發實績

經濟部滿足綠電需求 加快腳步

學者：代表權被中共繼承 中華民國無法重返聯合國

中原大學獲大學品牌力學制標竿獎 私立一般大學第1名

相關新聞

偽造上課名冊！宜蘭蘇澳國中補校師詐領鐘點費逾百萬元

宜蘭蘇澳國中夜間補校老師遭人檢舉疑似未上課而詐領鐘點費，案情向上攀升，涉案情節除了教師提早下課領取鐘點費，新事證還包括沒...

支出30億！盧秀燕宣布公立國中小營養午餐免費 預估21.4萬學生受惠

台中市長盧秀燕今天上午宣布，從115學年度開始，台中市公立小學、公立國中實施免費營養午餐，預計有21.4萬名學生受惠。她...

新北鮮奶幸福周2月23日啟動 估超過33萬名孩子受惠

新北市「鮮奶幸福周」將於今年開學日啟動，每周提供設籍或就讀新北的2至12歲學幼童1瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，全年52周不...

影／新北「鮮奶幸福周」2月23日上路 33萬幼童每周免費領鮮奶

新北市「鮮奶幸福周」將於115年2月23日開學日起正式啟動，每周提供設籍或就讀新北市的2至12歲學齡幼童1瓶免費鮮奶、豆...

【即時短評】為何此刻宣布學校午餐免費？看盧秀燕的政治考量

在台北市率先宣布推動學校午餐免費後，台中市長盧秀燕隨即對外宣布跟進，引發外界關注兩大直轄市政策節奏的連動。若僅以「跟進」...

【即時短評】台中營養午餐免費跟進台北 壓垮財政最後稻草？

台北市長蔣萬安6日宣布免費營養午餐，台中市長盧秀燕今天也大動作開記者會宣布免費營養午餐，被貼上「跟進」標籤。「跟進」不打...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。