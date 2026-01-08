新北鮮奶幸福周2月23日啟動 估超過33萬名孩子受惠

新北市「鮮奶幸福周」將於今年開學日啟動，每周提供設籍或就讀新北的2至12歲學幼童1瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，全年52周不中斷，預估超過33萬名孩子受惠。另外，自8月31日起擴及公私立國中學生，再增加約11萬青少年受益。

侯友宜表示，新北投入4.29億元，自2月23日啟動「鮮奶幸福周」。因應新北幅員遼闊的特性，規畫「數位兌換」及「專案配送」的雙軌模式。

侯友宜說，家長、孩子憑現有「新北兒童卡」或「幸福卡」，即可至7-ELEVEN、OK、全家、萊爾富、全聯、美廉社及家樂福部分門市等七大通路，完成數位兌換，全聯更增加優酪乳品項，讓家長有更多元的選擇，乳糖不耐症的孩子也能選擇豆漿或優酪乳；另針對5所周邊缺乏兌換據點的偏鄉學校，則由合作乳品廠商辦理專案配送，直送學校或指定地點，寒暑假照常供應，讓營養補充不中斷。

教育局說明，6至12歲國小學童使用兒童卡領取，幸福卡發送方式為滿2歲且就讀新北公私立幼兒園的幼童，由園方統一協助取得幸福卡；未就讀本市幼兒園的幼兒，即日起家長可透過線上申請幸福卡，卡片會直接寄送到家，申辦更便利。

教育局表示，同步整合跨局處資源，推出兒童卡、幸福卡多元加值回饋活動，包含憑幸福卡可兌換新北市輕軌1日票券（最多4張），憑幸福卡、兒童卡換兒藝節卡牌、觀光工廠享優惠、客家園區DIY體驗、八里焚化廠游泳池免費及海洋與環教體驗系列活動等；另搭配「鮮奶幸福周」專屬活動，提供抽獎、折扣、小禮物或體驗活動，讓幸福感再+1；相關資訊將公告於「鮮奶幸福周」專屬網站查詢。 新北市「鮮奶幸福周」將於今年開學日啟動，每周提供設籍或就讀新北的2至12歲學幼童1瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳。記者江婉儀／攝影