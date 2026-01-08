影／新北「鮮奶幸福周」2月23日上路 33萬幼童每周免費領鮮奶

新北市「鮮奶幸福周」將於115年2月23日開學日起正式啟動，每周提供設籍或就讀新北市的2至12歲學齡幼童1瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，全年52周不中斷，預估超過33萬名孩子受惠。新北市長侯友宜表示，相關兌領與配送機制皆已就緒，確保每個孩子都能領得到、喝得到。

侯友宜指出孩子的健康是城市最長遠的投資，市府投入4.29億元推動「鮮奶幸福周」，因應新北市幅員遼闊，規畫「數位兌換」與「專案配送」雙軌並行。家長與孩子可憑現有「新北兒童卡」或新申辦的「幸福卡」，至7-ELEVEN、OK、全家、萊爾富、全聯、美廉社及家樂福部分門市等七大通路進行數位兌換。

市府說明，除鮮奶外，也提供豆漿與優酪乳選項，全聯更加碼優酪乳品項，讓乳糖不耐症的孩子也能安心補充營養；另針對5所周邊缺乏兌換據點的偏鄉學校，將由合作乳品廠商採專案配送，直送學校或指定地點，寒暑假期間也照常供應。

在卡證使用方面，6至12歲國小學童可直接使用既有的「新北兒童卡」兌換；2至6歲幼童則使用「幸福卡」。其中，已就讀新北市公私立幼兒園的幼童，由園方協助統一申辦；未就讀幼兒園者，家長可透過線上申請，卡片將直接寄送到府。

教育局也同步整合跨局處資源，推出多項卡證加值回饋活動，包括憑幸福卡兌換新北輕軌一日票（最多4張）、兒藝節卡牌、觀光工廠優惠、客家園區DIY體驗、八里焚化廠游泳池免費使用及海洋與環境教育體驗等，並搭配「鮮奶幸福週」推出抽獎與專屬活動。

市府表示，「鮮奶幸福周」不只是一瓶鮮奶，而是陪伴孩子健康成長的長期政策，未來也將持續追蹤孩子身高、體位等健康指標，優化流程並擴大合作通路。相關資訊可至「鮮奶幸福周」專屬網站查詢。