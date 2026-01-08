被控阻擋公立大學接手亞太校地 教育部司長駁：若有我馬上辭職

位於苗栗的亞太創意技術學院自108年停辦迄今已滿6年，但亞太公益董事日前召開記者會，指教育部執意分割、變賣校產還債，影響校地完整性，更控訴教育部曾試圖阻擋3所公立大學接手亞太校地。教育部技職司長楊玉惠今天反駁，若曾打電話給3校校長，會馬上請辭。

亞太創意學院由律師林永頌任公益董事長，帶領董事會依法執行清算，確認亞太有債務7627萬但校產價值達24億，希望依章程由公立學校或中央機關接手，協助清償債務後24億的土地即可贈與該單位利用。但公益董事也控訴，曾發函予陽明交大等3所公立大學詢問承接意願，未料教育部卻聯繫學校，要求學校打消念頭。

立法院今天舉行教育文化委員會，國民黨籍立委萬美玲詢問，公益董事控訴，教育部回頭聯繫3所公立大學，告訴學校如果接手亞太校地，教育部之後不會給予補助是否為真？

楊玉惠則表示，鄭重澄清，「如果3間學校的校長有接到我的電話，我馬上請辭。」強調絕對沒有私下聯繫3校，且教育部對私立學校退場後校地公有化、國有化採取一致原則，甚至還去拜託學校接手，絕對不會阻擋。

常務次長朱俊彰也說，3所公立大學於實際現場勘查後，回頭於校內校務會議討論時就沒有通過，校務會議確實通過的案例，如清大與中華、台科大與華夏科大，教育部絕對會給予支持。