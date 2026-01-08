台北國際書展將開展 泰國擔綱主題國展泰式創意生活

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台北國際書展過年前開展，泰國擔綱主題國。記者陳宛茜/攝影
台北國際書展過年前開展，泰國擔綱主題國。記者陳宛茜/攝影

2026台北國際書展將於2月3日至8日於世貿一館舉辦，主題為「閱讀泰精彩」，主題國為泰國。泰國商務處處長李凱莉表示，泰國館主題為「CreaTHAIvity—泰式創意生活」，融合了「創造力(creativity)」和「Thaivity（泰式生活方式）」，希望呈現泰國人民生活蘊含的創造力。邀請逾十位風格多元的作家與創作者來台交流，包括兩位名廚。

台北書展基金會昨舉辦記者會公布書展內容。文化部次長李靜慧指出，今年起，13至15歲正式納入常態化文化幣發放範圍，代表逾200萬的青少年擁有1200元文化幣，希望青少年朋友可以帶著文化幣走進書展，找到和世界對話的起點。

泰國主題館內規劃「泰國文學精選展」，集結37家出版社，展出作品涵蓋推理、恐怖、回憶錄、歷史、政治等類型。「插畫展區：泰式生活風景」則涵蓋繪本、漫畫與網漫形式。李凱莉表示，泰國館的設計融入泰國國王拉瑪一世創作的史詩「拉瑪堅」，書架設計靈感則來自泰國傳統水上市場——以船隻為創意展示平台，展示泰國文學作品。書展期間，泰國館將每日推出不同形式的泰國文化體驗，包含泰國飲食文化介紹、泰拳示範與互動，以及泰語與文化入門體驗等。

泰國最受歡迎的推理小說家普拉普將首次來台，其最新小說描述一段在因國共內戰被迫分隔於泰國與台灣兩地的往事，部分靈感源自於普拉普真實的家族史。

泰國的街頭建築或許跟台灣一樣雜亂，但查猜萬．蘇汪薩瓦認為「城市不是被設計出來的，而是被活出來的；雜亂，其實是一座城市最誠實的形狀。」這位泰國建築師將在書展發表作品「泰式街頭雜亂建築」，描繪疫情期間臨時搭建的防護措施、店家為避免占位而發展出的創意警示物等；呈現人們在巨大城市系統中展現的靈活、機智與溫度，也跟台灣的街頭建築形成有趣的對照。

泰國最受歡迎的推理小說家普拉普將首次來台。圖／台北書展基金會提供
泰國最受歡迎的推理小說家普拉普將首次來台。圖／台北書展基金會提供

