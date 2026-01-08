聽新聞
台北國際書展2月3日登場 體驗泰式生活
二○二六台北國際書展將於二月三日至八日於世貿一館登場，今年的主題為「閱讀泰精彩」，主題國為泰國。泰國商務處處長李凱莉表示，泰國館的主題為「CreaTHAIvity—泰式創意生活」，融合了創造力和泰式生活方式，希望呈現泰國人民生活蘊含的創造力。邀請逾十位風格多元的作家與創作者來台交流，包括兩位名廚。
台北書展基金會昨公布書展內容。文化部次長李靜慧指出，今年起，十三至十五歲正式納入常態化文化幣發放範圍，代表逾兩百萬的青少年擁有一二○○元文化幣，希望青少年朋友可以帶著文化幣走進書展。
泰國主題館內規畫「泰國文學精選展」，集結卅七家出版社，展出作品涵蓋推理、恐怖、回憶錄、歷史、政治等類型。「插畫展區：泰式生活風景」則涵蓋繪本、漫畫與網漫形式。李凱莉表示，泰國館的設計融入泰國國王拉瑪一世創作的史詩「拉瑪堅」，書架設計靈感則來自泰國傳統水上市場，以船隻為創意展示平台，展示泰國文學作品。書展期間，泰國館將每日推出不同形式的泰國文化體驗，包含泰國飲食文化介紹、泰拳示範與互動等。
