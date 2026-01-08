聽新聞
0:00 / 0:00

鐘點費調升回溯 教師差勤系統請假 代課差額公費付

聯合報／ 記者李芯／台北報導

教育部日前宣布調升教師鐘點費、導師費，並加發行政工作獎金，所有調增，追溯自去年九月一日起生效。基層教師憂心，若去年請假請人幫忙代課，是否還要自掏腰包補鐘點費差額給代課老師？對此，教育部政次張廖萬堅表示，若老師是在學校差勤系統中請假，鐘點費調升前後的差額會由中央、地方政府各半負擔。

根據國立高級中等以下學校教師差假期間所遺課務調課補課代課實施要點，教師因事、病假而需請人幫忙代課，其鐘點費由請假教師自行負擔，若是請公假、婚假、產假等假別或是連續三日病假、身心調適假才可免付鐘點費。

根據教育部新規，兼代課教師鐘點費全面調增百分之廿，其中國小由三三六元，調升至四○五元、國中由三七八元調高至四五五元、高中由四二○元調升至五○五元。換算下來，代課鐘點費會出現六十九到八十五元的差額。

立委葛如鈞提到，許多教師反映，教育部宣布調升教師鐘點費並回溯自去年九月，但若有老師在九到十二月間請假請其他老師代課，鐘點費的差額是否要自掏腰包補給？難道去年請假的老師，今年還要補扣款嗎？

葛如鈞批評，教育部相關規定模糊，導致基層教師無所適從，不該讓中央發紅包，卻由正式教師埋單，要求教育部應明確承諾凡有差勤系統紀錄者，價差應全數由公費支應。

張廖萬堅表示，若老師在學校差勤系統中請假，差額就會以公費支出，由中央、地方政府各自負擔一半。

教師 教育部

延伸閱讀

批賴政府走向數位戒嚴邊緣 葛如鈞：打ㄨˇㄊㄨㄥˇ自摸要被舉報？

鐘點費調升回溯 代課費差額老師得自掏腰包？教育部：公費支出

年底校事會議修法確定跳票 教育部：預計1月12日公布

力促AI基本法三讀 立委葛如鈞：台灣要成為AI法制領導國

相關新聞

喊話基隆市政府減少不合理預算 童子瑋：支持營養午餐全面免費

台北市長蔣萬安昨天宣布營養午餐全面免費，基隆市長參選人議長童子瑋表示，他支持全面免費，這幾年市府對經費應用的狀況，包含普...

訪蔣萬安跟進了 謝國樑宣布基隆公立國中小營養午餐免費

台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費後，基隆市長謝國樑今天訪蔣萬安請益營養午餐免費政策，謝國樑宣布「三要點一提議」，將跟進台北...

遭國台辦列台獨頑固份子 鄭英耀：繼續推動愛國教育、守護民主自由

大陸國台辦7日宣布，將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，教育部長鄭英耀今天表示，教育部會持續堅守《教...

教部調查 高中最缺化學老師

全台高中深陷科學教師荒，配合專技教師適用科目放寬，教育部向全台高中調查「自然科」專技教師需求，全台逾百所公私立高中都直言...

台北國際書展2月3日登場 體驗泰式生活

二○二六台北國際書展將於二月三日至八日於世貿一館登場，今年的主題為「閱讀泰精彩」，主題國為泰國。泰國商務處處長李凱莉表示...

教部鼓勵大專教職員 轉任高中

受到產業高薪磁吸效應影響，高中以下教學現場自然、資訊科缺師情況嚴重，為此，教育部放寬現行「專技教師」管道，讓具一定資格的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。