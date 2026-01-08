鐘點費調升回溯 教師差勤系統請假 代課差額公費付

教育部日前宣布調升教師鐘點費、導師費，並加發行政工作獎金，所有調增，追溯自去年九月一日起生效。基層教師憂心，若去年請假請人幫忙代課，是否還要自掏腰包補鐘點費差額給代課老師？對此，教育部政次張廖萬堅表示，若老師是在學校差勤系統中請假，鐘點費調升前後的差額會由中央、地方政府各半負擔。

根據國立高級中等以下學校教師差假期間所遺課務調課補課代課實施要點，教師因事、病假而需請人幫忙代課，其鐘點費由請假教師自行負擔，若是請公假、婚假、產假等假別或是連續三日病假、身心調適假才可免付鐘點費。

根據教育部新規，兼代課教師鐘點費全面調增百分之廿，其中國小由三三六元，調升至四○五元、國中由三七八元調高至四五五元、高中由四二○元調升至五○五元。換算下來，代課鐘點費會出現六十九到八十五元的差額。

立委葛如鈞提到，許多教師反映，教育部宣布調升教師鐘點費並回溯自去年九月，但若有老師在九到十二月間請假請其他老師代課，鐘點費的差額是否要自掏腰包補給？難道去年請假的老師，今年還要補扣款嗎？

葛如鈞批評，教育部相關規定模糊，導致基層教師無所適從，不該讓中央發紅包，卻由正式教師埋單，要求教育部應明確承諾凡有差勤系統紀錄者，價差應全數由公費支應。

張廖萬堅表示，若老師在學校差勤系統中請假，差額就會以公費支出，由中央、地方政府各自負擔一半。