教部調查 高中最缺化學老師

全台高中深陷科學教師荒，配合專技教師適用科目放寬，教育部向全台高中調查「自然科」專技教師需求，全台逾百所公私立高中都直言「有需求」，其中需求最多的是化學科，共需要七十名專技教師，其次則是資訊科、物理科及生物科技科等。

中華民國科學教育學會強調，我國科學師資儲備人員超過三千五百人，現場行政負擔重、制度誘因失衡才是科學教師荒的根本原因。

根據國教署調查，全台超過百所公私立高中提出專技教師需求，其中需求最多的是化學科，共需要七十名專技教師，資訊科、物理科則各需要六十九、六十八名，生活科技科五十二名、生物科四十六名、地球科學四十五名。

僑泰高中校長温順德坦言，只需修八學分的專技教師與一般的教師，在班級經營、教學理念等專業上固然會有落差，但高中如今面臨自然教師難聘的現實問題，物理、化學科尤其嚴重，高中學校提出自然科專技教師需求，可說是因應現況不得不的做法。

不過，温順德仍認為，政府應有更前瞻性的規畫，例如成立自然學科師資公費專班，提升公費生津貼，畢業後依成績分發，應能吸引學生報考。

中華民國科學教育學會表示，教學本身就是一項高度專業的工作，業界人士雖具備學科與實務經驗，但其專長僅能對應教師專業的一部分，無法取代系統性且完整的教育專業養成。

科教學會指出，截至二○二四年，我國科學師資儲備人員超過三千五百人，但當前各級學校過重的行政負擔、模糊的專業界線與高度壓力，使得已獲教師證者不願進入或長期留任教職。「科學教師荒」並非單純人力不足，而是教學現場制度與誘因長期失衡的結果。

對此，教育部表示，專技教師為「專業補充」管道之一，最快得於今年二月起聘，政策將以試辦方式宣導執行，三年後檢討成效滾動修正。