教部鼓勵大專教職員 轉任高中

聯合報／ 記者李芯／台北報導
自然類科缺師情況嚴重，根據國教署調查，全台超過百所公私立高中提出有專技教師需求。圖為高中校園，非當事人。圖／聯合報系資料照片
受到產業高薪磁吸效應影響，高中以下教學現場自然、資訊科缺師情況嚴重，為此，教育部放寬現行「專技教師」管道，讓具一定資格的產業人士、大專教師可透過甄選成為高中教師，近日更發函大專校院，鼓勵大學教職員轉任，由於近年私立大專校院生源不足，甚至可能瀕臨退場，這也讓不少私校教師躍躍欲試。

不過中華民國科學教育學會表示，雖認同大學教師具備轉任潛力，但也示警，若薪資待遇與工作負荷等結構性問題未改善，恐難形成穩定的永續人力。私校工會則認為，高中職基本鐘點多、薪俸較低，教師轉職的人數應該不會太多。

教育部日前公告修法，放寬現行以聘請高職業師為主的「專技教師」制度，讓符合一定資格者擔任學校物理、化學、生物、地球科學、生活科技與資訊科技等六科的專技教師，任職兩年內要修完八個教育專業學分。

據了解，教育部近日亦發函各大專校院，提到專技教師任教科目範圍已擴大到自然、科技等STEM領域，若教職員有意願至高中任教，且為大學以上相關科系畢業，具六年以上專業工作經驗，可參與專技教師甄選。

中華民國科學教育學會認為，大專院校教師相較其他產業轉職者，是目前唯一相對可能適用較低補修學分設計的族群，原因在於其具備教學經驗、課程設計能力及教育專業訓練。但考量高中與大專學生在認知發展與背景知識上的差異，仍須補強針對青少年學習特性的教育專業科目，才能有效轉任。

中華民國科學教育學會也提到，即便如此，教師職業的吸引力仍取決於薪資待遇、工作負荷與教學支持等結構性條件是否改善。若未同步處理這些根本問題，仍難以形成穩定且永續的人力來源。

私校工會理事長吳忠春分析，這對私立大專教師而言固然是一條好退路，但近五年大專校院教師退休人數超過百分之廿，師資額的壓力會降低，找不到大學任教的老師人數預期將減少。再加上高中職基本鐘點高於大學的八至十小時，基本薪俸較低，現在的高中生各科程度不如以往又難管教，評估大專校院現有教師會轉職的人數不會太多。

