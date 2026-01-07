北市學校午餐全面免費 台家盟籲排富、弱勢加碼
台北市推動國中小學校午餐全面免費，最快9月上路。台灣家長教育聯盟今天呼籲設置「排富」條款，將經費用於弱勢生，加碼補助一天三餐。
台北市長蔣萬安於6日市政會議上，宣布台北市國中小學校午餐將全面免費，受惠學生數約18萬人，總補助金額約新台幣20億餘元。
台灣家長教育聯盟（台家盟）今天晚間發布新聞稿指出，台北市的政策恐引起其他縣市仿效，排擠各縣市的重要教育支出；並擔心年底縣市長選戰即將到來，會有候選人也提出類似的選舉支票。
台家盟理事長王醒之表示，縣市首長不應當散財童子，而要扮演城市的投資者，免費午餐等「撒幣」政見，乍聽之下公平，但無助解決台灣嚴峻的少子女化危機，以及教育需要優先發展的重點任務。
台家盟議題小組召集人謝國清表示，每人每月午餐費約數百元到1000元，是小康家庭可負擔範圍；這項費用若完全補助，縣市政府每年將為此撥出數億元預算，造成其他教育經費被排擠。
對此，台家盟呼籲北市重新評估，從「使用者付費」與「公平性」考量，讓有限資源做最佳運用，建議設置「排富」條款，將經費用於照顧弱勢學生，例如將午餐補助擴及一日三餐及寒暑假。
