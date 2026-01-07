喊話基隆市政府減少不合理預算 童子瑋：支持營養午餐全面免費

台北市長蔣萬安昨天宣布營養午餐全面免費，基隆市長參選人議長童子瑋表示，他支持全面免費，這幾年市府對經費應用的狀況，包含普發電動機車、採購白色沙發、鋪設人工草皮在內，若進行全面的預算盤點，一定可以擠出錢來。

童子瑋表示，在財劃法通過以後「台北市已經是有錢加有錢」，基隆長期一直受到地方分配不均的影響，在資源上可以說非常邊緣化。他說，要像台北市這樣全面補助到免費，以基隆的市政狀況跟經費來說，並不是一件容易的事情。

童子瑋說，這幾年市府對經費應用的狀況，包含普發電動機車、採購白色沙發、鋪設人工草皮在內，若進行全面的預算盤點，一定可以擠出錢來，如果短期做不到，那就一年一年撥補增加，從補助加倍開始，以免費為目標，盡力去做。

童子瑋指出，窮不能窮教育、苦不能苦孩子、減低家長的負擔，這是一定要做的事情。總不能最後是家長在省錢、孩子在辛苦，市府卻有大把預算在手上，這才是不合理的狀況，市府可以自己省吃儉用，但要讓市民幸福生活。

童子瑋說，會將「營養午餐補助逐年提升，目標完全免費」納入未來競選政見。」他指出，未來將進行全面的預算盤點，一定可以擠出錢來，如果短期做不到，那就從補助加倍開始，以免費為目標盡力去做。

台北市長蔣萬安昨宣布營養午餐免費後，基隆市長謝國樑今天向蔣萬安請益營養午餐免費政策後，也宣布將跟進台北作法， 基隆全市公立國中小營養午餐全面免費。

謝國樑指出，除推動全市公立國中小營養午餐全面免費外，也將強化食安管理及增加營養師人力。基隆市府說，市府目前支出2.7億，全免後年度支出3.7億，受惠學生2萬2千人。每位家長節省支出一年約1萬4000到1萬6000元。預計從115學年度開學今年8月30日起實施。