喊話基隆市政府減少不合理預算 童子瑋：支持營養午餐全面免費
台北市長蔣萬安昨天宣布營養午餐全面免費，基隆市長參選人議長童子瑋表示，他支持全面免費，這幾年市府對經費應用的狀況，包含普發電動機車、採購白色沙發、鋪設人工草皮在內，若進行全面的預算盤點，一定可以擠出錢來。
童子瑋表示，在財劃法通過以後「台北市已經是有錢加有錢」，基隆長期一直受到地方分配不均的影響，在資源上可以說非常邊緣化。他說，要像台北市這樣全面補助到免費，以基隆的市政狀況跟經費來說，並不是一件容易的事情。
童子瑋說，這幾年市府對經費應用的狀況，包含普發電動機車、採購白色沙發、鋪設人工草皮在內，若進行全面的預算盤點，一定可以擠出錢來，如果短期做不到，那就一年一年撥補增加，從補助加倍開始，以免費為目標，盡力去做。
童子瑋指出，窮不能窮教育、苦不能苦孩子、減低家長的負擔，這是一定要做的事情。總不能最後是家長在省錢、孩子在辛苦，市府卻有大把預算在手上，這才是不合理的狀況，市府可以自己省吃儉用，但要讓市民幸福生活。
童子瑋說，會將「營養午餐補助逐年提升，目標完全免費」納入未來競選政見。」他指出，未來將進行全面的預算盤點，一定可以擠出錢來，如果短期做不到，那就從補助加倍開始，以免費為目標盡力去做。
台北市長蔣萬安昨宣布營養午餐免費後，基隆市長謝國樑今天向蔣萬安請益營養午餐免費政策後，也宣布將跟進台北作法， 基隆全市公立國中小營養午餐全面免費。
謝國樑指出，除推動全市公立國中小營養午餐全面免費外，也將強化食安管理及增加營養師人力。基隆市府說，市府目前支出2.7億，全免後年度支出3.7億，受惠學生2萬2千人。每位家長節省支出一年約1萬4000到1萬6000元。預計從115學年度開學今年8月30日起實施。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪學測衝刺大禮！台大醫學系學生自製「AI幫你改作文」網站免費用
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言