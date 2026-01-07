喜見郭雪湖之女郭香美結合膠彩與AI 國美館前館長嘆「對不起前輩藝術家」

膠彩畫大師郭雪湖一家有不少藝文名人，三女兒郭香美也繼承父母才華成畫家。近年郭香美極力實驗畫作與AI結合，在順益台灣美術館三樓展出「心藝三重奏：彩繪、琴聲與AI幻境」，與二樓郭雪湖作品相應和，國美館前館長廖仁義看展時不由感慨「我對不起所有前輩藝術家」。

郭香美師大（今台師大）美術系畢業，1980年代在父親建議下開始學膠彩。廖仁義說，膠彩畫在台灣美術史命運坎坷，日人治台時大力推廣，郭雪湖等台灣前輩藝術家雖在膠彩畫表現優秀，仍有其委屈面向；到了戰後膠彩畫因「正統國畫論爭」遭打壓，郭雪湖等人又再次受委屈。

廖仁義表示，後來郭雪湖不得不離開原本最容易得到掌聲的地方，去了美國，也是抱著委屈前往；然而郭雪湖仍堅持認真創作，非常不容易。郭香美揮灑膠彩畫，可說是延續父母的美學價值精神。

「我對不起前輩藝術家。」廖仁義說，他任職國美館時，雖也想多辦前輩藝術家展覽，但國美館每年都有雙年展（台灣美術雙年展、亞洲藝術雙年展），各自檔期都占去近四個月，剩下的檔期實在有限。

他說，他雖也支持當代藝術，但是人不能忘本，應該尊敬阿公、阿嬤、爸爸媽媽，但他卻一直擠不出檔期給前輩藝術家們。上次他已向「香美姐姐」道歉，這次趁參加郭香美畫展開幕典禮，要在所有人面前再次向她道歉。

國立歷史博物館前館長張譽騰則分享與郭香美淵源。他說2012年史博、北美館、台灣博物館合辦郭雪湖先生的追思會時，郭香美剛好坐他旁邊，看來非常哀傷。他知道郭香美一直在創作，覺得身為當時史博館長，有責任也有義務鼓勵作者，就邀她來展覽。

張譽騰說，後來郭香美準備了五年，直到2017年才辦展，但當時他已退休。此後郭香美每次辦展，他都一定到，充滿興奮。他也引用郭香美妹妹郭珠美在報刊為文談姐姐畫展的一段話，「父親常告誡我們，繪畫並非展現天賦，而是考驗一個人是否願意在一次又一次的失敗中，仍不放棄追求最好的可能」，認為這就是藝術家的精神。

郭香美談自己畫展融合繪畫、音樂與AI，則說由於父母都是膠彩畫家，媽媽又愛好音樂，她從小就生長在顏料堆與音樂中，也在這樣的環境自然而然培養藝術養分。「從師大美術系畢業後，繪畫和音樂一直都沒離開過我的生活。」

郭香美說，讓她振奮的是，在人生下半場，AI彷彿一道曙光，牽引她開創新的媒材世界，「AI不僅是我的愛好，更牽引我發展很多藝術的境界」。

她說，雖然有人不主張用AI創作藝術，但她覺得AI不僅讓她對藝術更加熱愛，還給她更多靈感和創造力，讓她每天學習都非常振奮快樂，每次的進步都讓她更期待第二天的繪畫時光。「這是智慧與美學的交融」。

郭香美說，她這次就以繪畫、音樂及AI作為三大核心，讓AI將她原本靜態的畫面動起來，另也配上音樂，使畫面更有律動感。「AI讓我對藝術、音樂都更加熱愛，啟發我更多創造力，這種繪畫、音樂與AI科技的交融，就是我創作的精髓之一。」

「心藝三重奏：彩繪、琴聲與AI幻境」即日起展至2月27日，地點在北市延平南路5號。 畫家郭香美作品（圖）主題與爸爸郭雪湖在二樓的畫作相應和，但她花瓶上的人馬經由AI處理會動起來。記者何定照／攝影 畫家郭香美在順益台灣美術館三樓展出「心藝三重奏：彩繪、琴聲與AI幻境」，作品主題與爸爸郭雪湖在二樓的畫作（圖）相應和。記者何定照／攝影 畫家郭香美經爸爸郭雪湖建議，也畫膠彩。記者何定照／攝影 畫家郭香美（左）實驗畫作與AI結合，與爸爸郭雪湖在二樓的作品相應和，國美館前館長廖仁義（右）看展時不由感慨「我對不起所有前輩藝術家」。記者何定照／攝影 畫家郭香美（左）實驗畫作與AI結合，與爸爸郭雪湖在二樓的作品相應和，國美館前館長廖仁義（右）看展時不由感慨「我對不起所有前輩藝術家」。記者何定照／攝影