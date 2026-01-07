訪蔣萬安跟進了 謝國樑宣布基隆公立國中小營養午餐免費

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費後，基隆市長謝國樑今天訪蔣萬安請益營養午餐免費政策。圖／基隆市政府提供
台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費後，基隆市長謝國樑今天訪蔣萬安請益營養午餐免費政策。圖／基隆市政府提供

台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費後，基隆市長謝國樑今天訪蔣萬安請益營養午餐免費政策，謝國樑宣布「三要點一提議」，將跟進台北作法， 基隆全市公立國中小營養午餐全面免費。

謝國樑指出，自上任以來，對基隆學童營養午餐的照顧一直是市府最重視的工作，除提高營養午餐補助，導入基隆市學校午餐自治條例強化食安管理、增加營養師人力等。這次，推動全市公立國中小營養午餐全面免費主要有「三要點一提議」。

第一是基隆當前的財政狀況，比過去20年的任何時候都較為穩定，整體負債數字從約67億下降到約40億，因此市府並非加碼支出，而是在財政體質改善後，希望把成果回饋給家長及學童；第二，孩子營養午餐是家長最直接的負擔，市府實施該政策後，每年可以為一名學生之家長省下1.4至1.6萬元的費用；第三，基隆有山產，也有漁獲，市府也將結合「在地食材」，帶動基隆農漁業產業發展。

謝國樑提議建立與台北的「政策推動交流平台」，在115學年度正式實施前每月舉行會議分享政策經驗，並於9月開學時同步實行，該提議也獲蔣萬安當場允諾及認同。

謝國樑說，營養午餐全面免費，是對學童健康與教育的投資，市府在教育處與各單位詳盡研擬政策可行性後，持續參考台北市的政策經驗、透過溝通平台定期交流，讓政策加以完整落實，讓每一位學童安心就學、不因背景差異而有所不同，達成社會平權的重要價值。

蔣萬安表示，台北市推動全面營養午餐免費政策，最重要的就是對營養午餐「食材溯源」及「品質管理」，讓在關鍵成長期的孩子吃的安心、同時減輕全台北市18萬孩子的家庭負擔，也讓營養午餐成為社會平權的重要環節。

蔣萬安提及，這項政策推動過程中，教育局也與台北市的家長會進行討論，相信這項政策能為下一代帶來更好的未來，「為了孩子，絕對值得」！對於基隆未來也將跟進實施，非常樂觀其成，也希望透過交流平台持續交換意見。

台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費後，基隆市長謝國樑今天訪蔣萬安請益營養午餐免費政策。圖／基隆市政府提供
台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費後，基隆市長謝國樑今天訪蔣萬安請益營養午餐免費政策。圖／基隆市政府提供

