遭國台辦列台獨頑固份子 鄭英耀：繼續推動愛國教育、守護民主自由

大陸國台辦7日宣布，將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，教育部長鄭英耀今天表示，教育部會持續堅守《教育基本法》的精神，推動愛國教育，守護台灣的民主自由。

國台辦發言人陳斌華表示，劉世芳赤裸裸宣揚「台獨」分裂謬論，大肆打壓支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，迫害在台大陸配偶，極力給兩岸人員往來設置障礙，封堵兩岸民眾交流溝通渠道。鄭英耀大肆鼓吹謀「獨」挑釁言論，組織編纂「台獨」教材，毒害島內（指台灣）青少年，阻撓兩岸教育交流合作。

鄭英耀今天表示，在教育現場與人才培育上，教育部會持續堅守《教育基本法》的精神，推動愛國教育，守護台灣的民主自由。

鄭英耀也說，《教育基本法》明定，人民是教育權的主體，教育的目的，是培養具備健全人格、民主素養、法治觀念、愛國教育、尊重人權，並同時具有國家意識與國際視野的現代公民。