好政青年培力計畫開跑 邀高中提案最高補助15萬
為促進青年世代關注及參與公共事務，教育部青年署推動好政青年培力計畫，鼓勵學校辦理相關課程，即日起受理各高中申請，每案最高補助新台幣15萬元。
教育部青年發展署近日公告115年度「好政青年培力計畫」，獎勵各高級中等學校以校內學生為對象，以國內、外青年關注公共議題為核心，於教學實務場域辦理相關培力課程，養成學生未來公共事務參與基礎能力，展現青年公民意識與行動創新力量。
青年署表示，有意申請計畫的高中應規劃並辦理一系列有關公共議題判讀、意見討論及行動方案設計的相關實作課程教案，且至少10節課程；課程教案應包含公共議題設定與探究、跨域合作導入、優質民主體驗、行動方案設計與發表。
全國各高級中等學校可於即日起至10月31日期間提出申請，1校以申請1案為原則，並於12月15日前完成整體計畫執行，每案依審查結果按比例核給經費，最高補助新台幣15萬元。
青年署提到，希望透過相關培力課程，培養學生關注公共議題，並具備「發現與界定問題」、「觀察與蒐集資料」、「分析與詮釋資料」等能力，同時鼓勵學生分享與交流對議題想法，以激盪不同意見相互對話，讓學生體驗尊重包容等精神。
