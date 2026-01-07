不只進教室 新北推動AI教育治理、行政工作減量見效
因應人工智慧快速發展，新北市教育局推動AI融入教育行政治理，市長侯友宜表示，透過行政減量與制度優化，讓第一線學校與教師能專注於教育本質，為孩子打造更穩定、安心的學習環境，培養具備良好品德與關鍵能力、能因應未來挑戰的人才。
教育局長張明文今天以「AI教育 幸福ALL IN」為題專題報告，說明「AI教育局」自2025年正式啟動後，逐步將AI導入行政日常。行政作業上，善用AI協助產出會議紀錄、新聞稿、計畫及簡報初稿再潤飾，原本需半天至一天的流程，縮短至半小時完成，兼顧效率與品質。
透過AI分析海量數據輔助決策，更能精準回應教育現場需求。在「知識傳承」、「智慧管理」、「對外服務」等面向廣為應用，使基礎行政耗時減少八成以上，並將人力釋放投入更具價值的政策與創新工作。
在人才培育方面，教育局透過趨勢講座、基礎實作、新人訓練、種子培力及Podcast小課堂等五大增能管道，讓主管具備前瞻視野，也讓同仁能針對業務痛點靈活運用AI。目前各同仁已建置650個AI機器人，協助內部行政與對外諮詢，實現「人人都有AI秘書」。
2025年90位人員及校長團體報考「經濟部AI應用規畫師初級鑑定」，共54人考取，通過人數為全國政府機關第一，通過率達60%，高於全國平均38%；並且90位幹部全數通過Gemini AI認證。
在資料治理方面，「新北校園通APP—教育無『紙』盡、安全好便利」專案榮獲政府服務獎，系統由訊息推播，進化為整合學生出缺席、成績、請假等校務數據，並持續導入AI員工、智慧圖書館等創新服務，展現數位轉型亮眼成果。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪學測衝刺大禮！台大醫學系學生自製「AI幫你改作文」網站免費用
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言