快訊

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

別養小霸／霸凌非「突變」 最危險教養訊號藏在家庭中

聽新聞
0:00 / 0:00

不只進教室 新北推動AI教育治理、行政工作減量見效

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席市政會議聽取教育局專案報告。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席市政會議聽取教育局專案報告。記者江婉儀／攝影

因應人工智慧快速發展，新北市教育局推動AI融入教育行政治理，市長侯友宜表示，透過行政減量與制度優化，讓第一線學校與教師能專注於教育本質，為孩子打造更穩定、安心的學習環境，培養具備良好品德與關鍵能力、能因應未來挑戰的人才。

教育局長張明文今天以「AI教育 幸福ALL IN」為題專題報告，說明「AI教育局」自2025年正式啟動後，逐步將AI導入行政日常。行政作業上，善用AI協助產出會議紀錄、新聞稿、計畫及簡報初稿再潤飾，原本需半天至一天的流程，縮短至半小時完成，兼顧效率與品質。

透過AI分析海量數據輔助決策，更能精準回應教育現場需求。在「知識傳承」、「智慧管理」、「對外服務」等面向廣為應用，使基礎行政耗時減少八成以上，並將人力釋放投入更具價值的政策與創新工作。

在人才培育方面，教育局透過趨勢講座、基礎實作、新人訓練、種子培力及Podcast小課堂等五大增能管道，讓主管具備前瞻視野，也讓同仁能針對業務痛點靈活運用AI。目前各同仁已建置650個AI機器人，協助內部行政與對外諮詢，實現「人人都有AI秘書」。

2025年90位人員及校長團體報考「經濟部AI應用規畫師初級鑑定」，共54人考取，通過人數為全國政府機關第一，通過率達60%，高於全國平均38%；並且90位幹部全數通過Gemini AI認證。

在資料治理方面，「新北校園通APP—教育無『紙』盡、安全好便利」專案榮獲政府服務獎，系統由訊息推播，進化為整合學生出缺席、成績、請假等校務數據，並持續導入AI員工、智慧圖書館等創新服務，展現數位轉型亮眼成果。

教育局 圖書館

延伸閱讀

北市中小學營養午餐今年起全免費 侯友宜：中央要有統一做法

捷運南北線敗部復活 新北先推中和公館線年中送交通部審議

新北「圓夢D-Maker計畫」揭曉 5校青年獲選孵夢半年

「口袋華語老師」上線 新北首創新住民華語數位教材

相關新聞

教長鄭英耀列台獨頑固份子衝擊教育交流？學界評：主要應針對個人

大陸國台辦發言人陳斌華今宣布，將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固分子。學界分析，此為中國大陸政府的法律戰，但...

鐘點費調升回溯 代課費差額老師得自掏腰包？教育部：公費支出

教育部上月底宣布調升教師鐘點費、教師費，並加發行政工作獎金，所有調增追溯自2025年9月1日起生效。對此，有教師擔心，若...

全國學童盃賽後爆爭議…裁判與工作人員費拖欠逾月 足協：辦理中

「2025全國學童盃足球錦標賽」於去年11月22日至11月30日，在台東縣豐里國小及豐田國中舉行，吸引全國學童隊伍齊聚台...

不只進教室 新北推動AI教育治理、行政工作減量見效

因應人工智慧快速發展，新北市教育局推動AI融入教育行政治理，市長侯友宜表示，透過行政減量與制度優化，讓第一線學校與教師能...

2026永慶誠實徵文比賽起跑！邀請雙北、竹苗、中彰投雲、台南與高雄學子分享自身誠實故事

2026年「埋下誠實的種子~第四屆永慶誠實徵文比賽」開始徵件！永慶慈善基金會主辦、聯合報系承辦、永慶房產集團旗下五品牌：永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產贊助、並由台北市、新北市、

別養小霸／霸凌非「突變」 最危險教養訊號藏在家庭中

當孩子被指稱涉及霸凌行為，許多家長的第一個反應，往往是他不可能那麼壞、一定是別人先惹他。然而，從心理師與教育工作者的觀察來看，霸凌很少是孩子突然「變壞」，孩子為何會成為霸凌者？答案居然藏在家中，大人是否願意示範道歉，對孩子的人際學習至關重要。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。