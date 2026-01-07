教長鄭英耀列台獨頑固份子衝擊教育交流？學界評：主要應針對個人

大陸國台辦發言人陳斌華今宣布，將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固分子。學界分析，此為中國大陸政府的法律戰，但主要應是限制於「個人」，至於大專校院與中國大陸間的學術交流，一直以來反而是台灣的限制較多。

陳斌華指出，陸方依據法律，將劉世芳、鄭英耀列入「台獨頑固分子」清單並實施制裁。禁止劉、鄭及其家屬進入大陸及香港、澳門，限制兩人關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，將採取其它一切必要的懲治，終身追究。

台師大政研所教授曲兆祥表示，「關聯機構」的定義為何國台辦沒說清楚，但依過往經驗評估，關聯機構應非政府機關，而是兩位政府官員的社團機構、外圍組織等，此為中國大陸的法律戰，如同美國也制裁個人與其密切往來的企業等。近期已有多位台灣政府官員，甚至檢察官、國安人員被點名，陸方也是意指，已能深入了解台灣政府官員背後的組織與組成。

至於是否影響未來兩岸大專校院學術交流，曲兆祥說，近年對大專校院赴陸交流設有限制的一直是台灣，「我們反而限制自己比較多。」近期公私立大專校院赴陸交流都要登記、提報陸委會，也有部分交流無法被核准，台灣才是縮限管制的一方。

鄭英耀2024年5月20日就任教育部長，之後針對部分中國大陸大專校院祭出多項禁制措施，2025年初，禁止我方學校與廣州暨南大學、華僑大學、北京華文學院等隸屬中共統戰部的學校交流，隨後於專訪時再宣示將「國防七子」列入禁止交流黑名單，並於2025年中宣示不鼓勵、甚至禁止單向赴陸交流。

前東吳大學校長潘維大也分析指出，近期教育部、陸委會對大專校院赴陸交流管制確實趨嚴，有些學校的交流幾乎已停滯，也讓台灣的教育界形成寒蟬效應。教育部近期的意識形態確實偏重，屢屢表態政治立場和限制交流，甚至超過了陸委會的範圍。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則認為，目前台灣已無陸生學位生新生，學位生僅剩研究所階段少數延畢舊生，陸生主要在台族群為短期研修生。

但魏佳卉也說，國台辦此舉第一個衝擊的對象可能為下學期即將來台的短期研修生，大陸大專校院第一個反應，可能解讀為研修生暫緩來台，畢竟研修生來台要學校送件，逐步由台辦、省教育廳批審放行，但國台辦說話了，批審理論上會暫停。當年2011年被稱作陸生元年，馬政府開放陸生學位生來台，若研修生下學期無法來台，又伴隨學位生畢業，陸生可能於2026年、也就是15年後邁入清零。