快訊

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

別養小霸／霸凌非「突變」 最危險教養訊號藏在家庭中

聽新聞
0:00 / 0:00

教長鄭英耀列台獨頑固份子衝擊教育交流？學界評：主要應針對個人

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大陸國台辦今將我教育部長鄭英耀列為台獨頑固分子。記者林俊良／攝影
大陸國台辦今將我教育部長鄭英耀列為台獨頑固分子。記者林俊良／攝影

大陸國台辦發言人陳斌華今宣布，將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固分子。學界分析，此為中國大陸政府的法律戰，但主要應是限制於「個人」，至於大專校院與中國大陸間的學術交流，一直以來反而是台灣的限制較多。

陳斌華指出，陸方依據法律，將劉世芳、鄭英耀列入「台獨頑固分子」清單並實施制裁。禁止劉、鄭及其家屬進入大陸及香港、澳門，限制兩人關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，將採取其它一切必要的懲治，終身追究。

台師大政研所教授曲兆祥表示，「關聯機構」的定義為何國台辦沒說清楚，但依過往經驗評估，關聯機構應非政府機關，而是兩位政府官員的社團機構、外圍組織等，此為中國大陸的法律戰，如同美國也制裁個人與其密切往來的企業等。近期已有多位台灣政府官員，甚至檢察官、國安人員被點名，陸方也是意指，已能深入了解台灣政府官員背後的組織與組成。

至於是否影響未來兩岸大專校院學術交流，曲兆祥說，近年對大專校院赴陸交流設有限制的一直是台灣，「我們反而限制自己比較多。」近期公私立大專校院赴陸交流都要登記、提報陸委會，也有部分交流無法被核准，台灣才是縮限管制的一方。

鄭英耀2024年5月20日就任教育部長，之後針對部分中國大陸大專校院祭出多項禁制措施，2025年初，禁止我方學校與廣州暨南大學、華僑大學、北京華文學院等隸屬中共統戰部的學校交流，隨後於專訪時再宣示將「國防七子」列入禁止交流黑名單，並於2025年中宣示不鼓勵、甚至禁止單向赴陸交流。

前東吳大學校長潘維大也分析指出，近期教育部、陸委會對大專校院赴陸交流管制確實趨嚴，有些學校的交流幾乎已停滯，也讓台灣的教育界形成寒蟬效應。教育部近期的意識形態確實偏重，屢屢表態政治立場和限制交流，甚至超過了陸委會的範圍。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則認為，目前台灣已無陸生學位生新生，學位生僅剩研究所階段少數延畢舊生，陸生主要在台族群為短期研修生。

但魏佳卉也說，國台辦此舉第一個衝擊的對象可能為下學期即將來台的短期研修生，大陸大專校院第一個反應，可能解讀為研修生暫緩來台，畢竟研修生來台要學校送件，逐步由台辦、省教育廳批審放行，但國台辦說話了，批審理論上會暫停。當年2011年被稱作陸生元年，馬政府開放陸生學位生來台，若研修生下學期無法來台，又伴隨學位生畢業，陸生可能於2026年、也就是15年後邁入清零。

陸生 國台辦 劉世芳 鄭英耀 台獨

延伸閱讀

不只待遇調升 教育部拚行政減量150項業務已有69％完成調整

教育部宣布高中以下導師費、鐘點費提高 追溯9月1日起生效

本年度「金驢獎」得主鄭英耀 教師盼部長走出辦公室、傾聽現場心聲

2025年教育金驢獎 全教總頒給教育部長鄭英耀

相關新聞

教長鄭英耀列台獨頑固份子衝擊教育交流？學界評：主要應針對個人

大陸國台辦發言人陳斌華今宣布，將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固分子。學界分析，此為中國大陸政府的法律戰，但...

鐘點費調升回溯 代課費差額老師得自掏腰包？教育部：公費支出

教育部上月底宣布調升教師鐘點費、教師費，並加發行政工作獎金，所有調增追溯自2025年9月1日起生效。對此，有教師擔心，若...

全國學童盃賽後爆爭議…裁判與工作人員費拖欠逾月 足協：辦理中

「2025全國學童盃足球錦標賽」於去年11月22日至11月30日，在台東縣豐里國小及豐田國中舉行，吸引全國學童隊伍齊聚台...

不只進教室 新北推動AI教育治理、行政工作減量見效

因應人工智慧快速發展，新北市教育局推動AI融入教育行政治理，市長侯友宜表示，透過行政減量與制度優化，讓第一線學校與教師能...

2026永慶誠實徵文比賽起跑！邀請雙北、竹苗、中彰投雲、台南與高雄學子分享自身誠實故事

2026年「埋下誠實的種子~第四屆永慶誠實徵文比賽」開始徵件！永慶慈善基金會主辦、聯合報系承辦、永慶房產集團旗下五品牌：永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產贊助、並由台北市、新北市、

別養小霸／霸凌非「突變」 最危險教養訊號藏在家庭中

當孩子被指稱涉及霸凌行為，許多家長的第一個反應，往往是他不可能那麼壞、一定是別人先惹他。然而，從心理師與教育工作者的觀察來看，霸凌很少是孩子突然「變壞」，孩子為何會成為霸凌者？答案居然藏在家中，大人是否願意示範道歉，對孩子的人際學習至關重要。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。