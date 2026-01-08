以國際視野育才：南華大學國際企業學士學位學程的國際化實踐與雙聯學制啟示

【文．丁誌魰／南華大學管理學院院長、廖英凱／南華大學國際企業學士學位學程前主任】

從跨文化融合到全球夥伴關係的深耕策略

星雲大師秉持「人間佛教」的教育理念，結合百萬人興學的熱誠，於1996年創辦了南華大學，並於1999年成立了管理學院。南華大學管理學院以「邁向價值人本化、知識創新化、視野國際化」為願景，以「培養專業、創新與關懷兼具之管理人才」為使命，以「培育符合所服務之產業市場需求，並具備專業素養、職場需求及博雅素養之管理人才」為教育目標，積極建構優良的教學環境與培養國家及產業所需的管理棟樑。

為推動國際化，結合本校董事會佛光山在全世界三百多處道場及其所創立的佛光山系統大學（臺灣南華大學、臺灣佛光大學、美國西來大學、澳洲南天大學、菲律賓光明大學），強調「環境永續、智慧創新、三好校園、生命教育」，積極地以「南華走出去，世界走進來」的精神，將「國際化」視為培養學生成為具社會責任與國際移動力人才的具體途徑。這不只是語言教育的延伸，而是一種跨文化理解與國際合作的能力養成。而為深化師生的國際視野，在2015年成立了管理學院國際企業學士學位學程（簡稱國企學程）。

國企學程的使命是「培養能善用英語溝通之國際企業管理人才」，故以「為在海外設有分公司之臺灣企業或國際貿易公司培養具備溝通合作與自覺學習之國際行銷或國際貿易之管理人才」為本學程的教育目標。國企學程除積極進行師生的國際交流外，並設立雙聯學位來深化；在雙聯學位推動過程中的策略、挑戰與成果中，我們深深體認到「國際化」並非只是學術口號，而是一場深層的教育實踐。當我們談論「國際企業」時，不僅指涉跨國公司的經營策略，更在於培育能於不同文化中理解世界運作、能以全球視野思考並行動的年輕世代。這正是南華大學國企學程在設立之初所設定的核心使命。

面對高等教育的國際競爭與少子化挑戰，在設計課程時，我們不僅考量國際學生的多元背景，更強調如何讓本地學生在國際化的學習情境中建立全球視野，透過課堂互動、跨文化團隊合作與國際企業案例分析，培養能適應全球職場的專業能力。透過跨國合作、文化交流與課程創新，學程逐步建立了兼具國際品質與在地連結的教育模式。

▲南華大學國企學程舉辦2025年彰雲嘉大學校院聯盟「尤努斯三零行動家創新創業競賽」。（南華提供）

雙聯學制的推進與策略設計

自104學年度推動「2+2雙學位」制度以來，我們與美國西來大學（University of the West）及英國密德瑟斯大學（Middlesex University）等校合作推動2+2及3+1雙聯學位。以「互信、互惠、共榮」為原則，透過共同課程設計與學分互認機制，降低學生跨國升學的制度門檻。這項制度的核心價值在於，學生能在南華大學學習2至3年基礎課程後，赴海外進修1至2年，取得雙學位（可以是雙學士、也可以是1學士1碩士），並在實際跨文化學習環境中深化語言、專業與人際能力。這四年不只是學習的歷程，更是生命的跨文化旅程。同時，雙聯學位不僅是學術合作的成果，更是培育國際行動力的具體實踐，使學生能以合理的成本獲得國際學歷，進而拓展海外職涯機會。

國際化的多層次成果

近年來，學程透過與五大洲姐妹校的合作交流計畫，培養學生的跨文化溝通與全球解題能力。在各專業課程中融入SDGs理念、社會企業思維與數位行銷應用，使學生能在國際商務與永續發展的交叉領域中發揮創新力。這些成果不僅提升了學生的就業競爭力，也讓學程成為校內推動國際教育的標竿。

經驗與啟示：從制度建構到文化融合

在持續推動雙聯學位與國際化課程的過程中，我們逐漸體認到，制度設計的成功關鍵不僅在於簽約的數量，更在於合作的深度與可持續性。過去國際教育的推動模式，多半以「交換生」或「短期交流」作為主要形式，但這些經驗往往停留在表層的文化接觸。相對之下，雙聯學制的建立讓學生得以在兩個教育體系中完整修業與驗證，這不僅強化了學習的國際可比性，更促使本地課程的設計必須與國際接軌。換言之，雙聯學位的推行，是檢驗一個學程是否真正國際化的試金石。

在執行層面，國企學程的團隊也面臨多重挑戰：課程銜接、學分互認、教學語言的整合、乃至於行政流程的協調，都需要高度的跨部門合作與細緻管理。尤其是與歐美院校合作的雙聯制度，往往涉及不同的學期制度、評量標準與教育哲學。這要求我們在設計課程時，不僅要考量「內容對應」的問題，更要理解「學習邏輯」的差異。這些過程雖繁瑣，但反而促使團隊不斷反思：我們提供的教育究竟要培養什麼樣的國際企業人才？

更值得一提的是，雙聯學制的推行對學生的成長軌跡產生了深遠的影響。許多參與雙聯的學生回到南華大學後，無論在語言能力、自我管理、跨文化理解，甚至於職涯選擇上，都展現出顯著的成熟度與全球視野。這種轉變，正是國際化教育最核心的價值所在──不是單純的「出國」經驗，而是透過異文化的衝擊與比較，重新建構對自我與世界的認識，並具備解決問題的能力。

▲南華大學國企學程於2025年越南河內國家大學所屬國際學院移地教學。（南華提供）

然而，我們也必須坦率地指出，雙聯學制與國際化推動仍面臨一些結構性困境。首先，學生的經濟負擔仍是最主要的限制之一，雖然南華大學的學費相對國立大學低廉，但國際交流所需的旅費與生活費對部分學生而言仍是一道門檻。其次，國內外高教評鑑標準在衡量國際化成果時，仍傾向以量化指標為主，難以呈現教育轉化的深度與品質。這提醒我們，未來的國際化策略，應更強調「質的影響」而非僅是「量的擴張」，並且逐步建立一套能夠反映學生學習成果與跨文化成長的評估機制。

從管理實務的角度而言，推動國際化是一場持續的組織學習歷程。每一次與國外學校的合作談判、課程審核、學生反饋，都是一場「雙向學習」。國際化不應被視為外在壓力或表面形象，而應成為教育體系內部的自我進化機制。唯有當教師群體能在國際合作的過程中不斷更新教學觀念，當行政團隊能靈活應對國際協調挑戰，當學生能主動探索不同文化脈絡中的商業邏輯時，國際化才真正內化為一種「文化」，而非一項「政策」。

回顧至今的成果，赴美修讀雙學位的學生，不但順利取得2+2雙學士學位，也有超過七成選擇留美工作或繼續攻讀研究所，更有校友錄取世界排名前12的英國華威大學（University of Warwick）商業分析研究所。這樣的成就，背後並非偶然，而是系統化課程設計、語言輔導、跨文化學習支持與獎學金制度相輔相成的結果。

結語：邁向全球教育的新典範

南華大學除積極進行國際交流外，並以「佛光山教團系統大學」所建構的「世界大學校長論壇」平台，將國際化進一步的加深加廣；在2025年11月8日甫落幕的第七屆「世界大學校長論壇」中，來自全球16個國家與地區、52所大學及學術機構， 26位校長、12位副校長及137位專家學者間的互相分享、合作，計有58校締結姐妹校，並有15所大學與南華大學締約，可謂成果斐然。南華大學與締約學校們訂定了短期、長期的修課計畫；教師也可以互相來往，分享專案計畫與合作經驗，對校際及系所之間的發展有很大的幫助。

南華大學國企學程在董事會及學校的支持下，「國際化」已有相當的成效，這些年，我們見證了許多動人的轉變。曾經害怕用英文表達的學生，能在兩年後以流暢英語與外國教授辯論；原本未曾出國的孩子，如今成為在紐約企業任職的專業經理人。這些轉變，正是教育最真實的回報。

▲「佛光山教團系統大學」第七屆「世界大學校長論壇」共計有15所大學與南華大學締約。（南華提供）

展望未來，南華大學國企學程將以「國際化深化、數位化轉型、社會化永續」為三大主軸，持續強化與美、英、亞太等地夥伴院校的雙聯合作。同時，也將結合校內尤努斯社會企業中心的資源，培養具備國際視野與社會責任的企業菁英。這樣的整合不僅回應聯合國SDGs的精神，更體現南華大學「環境永續、智慧創新、三好校園、生命教育」的核心辦學理念。

最終，國際化的成果不應僅用簽約數、學生人數來衡量，而應回歸教育的本質──培養能在多元世界中理解、對話、創造價值的人才。在這個過程中，南華大學國企學程學到的最重要一課是：國際化不是一條競爭的賽道，而是一場共創的旅程；唯有透過信任、協作與持續反思，才能讓這條旅程不斷延伸，並引領更多年輕人走向世界，從「學國際」進而「做國際」，最終「成為世界的一部分」。

推動國際化並非單純的行政操作，而是一種教育哲學的實踐。學程在過程中體認到，成功的雙聯學位關鍵不僅在於制度設計，更在於跨文化的理解與信任建構。如何讓來自不同國家的學生在學習過程中感受到被尊重、被理解，是學程永續經營的核心課題。南華大學的經驗顯示，國際化的關鍵並非盲目追求規模，而是深化內涵、創造意義。

面對AI與數位轉型時代的教育變革，國企學程將持續以國際化為基礎，結合社會責任與永續發展的價值，培育具全球視野、在地關懷與創新思維的新世代人才。未來，我們將持續深化與國際夥伴的策略聯盟，在教育的邊界上開創更多跨域融合的可能性，讓南華大學成為亞洲地區國際教育的新典範。

▲2025佛光山大學校長論壇第四天於南華大學舉辦。（南華提供）