毒嘴導師罵學生烏龜、沒帶腦袋 被調職卻在1周後回任

台中市潭子區某國小郭姓教師疑似不當管教學童，長期以「烏龜」、「沒帶腦袋」等侮辱性言詞攻擊學生，遭家長多次投訴，校方去年12月底決議調離導師職務，僅僅1周後就無預警安排回任，家長抗議校方失職，市府也要求校方以最快速度重啟審議。

人本教育基金會中部辦公室今天偕投訴家長、民進黨議員王立任、張家銨、彰化師範大學助理教授魏培軒等人開記者會。人本中辦主任曾芳苑表示，郭姓教師言語辱罵A生等3名學生，教唆其他學生排擠，時間超過1年，從小學5年級到現在6年級；家長投訴3次無果，錄音蒐集證據。

曾芳苑播放錄音檔，郭姓教師說出「你看看同學都知道，就你少一根筋」、「你動作是不是很慢，人家說你像烏龜一樣慢，是在描述事實」、「你知道開口在這裡還這樣搬，有沒有腦袋啊」等語，以及「你們要不要跟他做朋友，看他這副德性，誰要跟他做朋友」。

曾芳苑指出，去年7月家長堅持啟動校事會議，學校斡旋兩造簽署和解書，但9月開學後郭姓教師依然故我，家長受不了再次檢舉，學校12月底開校事會議，26日決議調離郭姓教師導師職務，然而今年1月2日就在沒有通知當事家長的情況下，逕行讓郭姓教師回任。

曾芳苑說，回任當天，郭姓教師早自習開始就關閉教室大門、拉上窗簾，一直盯著A生等2、3名學生看；A生午休睡到一半抬起頭，看到郭姓教師盯著自己，差點沒嚇死，趕快打電話給媽媽接回家。曾要求，校方立即停聘郭姓教師並啟動調查，將校事會議調查報告給予家長，該班級學生甚至郭姓教師都須接受輔導，社會局也要啟動社政調查。

A生父親說，兒子在學校被孤立，回家獨自哭泣，夜裡翻來覆去無法入眠，成績也受到影響；他們的訴求很單純，只希望孩子不要一到學校就被罵，功課好不好無所謂，但不要承受不該承受的壓力，也盼學校調離郭姓教師。

教育局表示，校方認為去年12月26日、29日的校事會議有程序瑕疵，要依規定撤銷處分重新開會；教育局已經要求學校務必以最快速度重啟審議程序，調查期間也應視情形調整課堂措施，包含「行政人員全程入班觀課」、「定時巡堂」，嚴禁教師任何不當管教。

該校校長說，校方上月接到投訴立刻啟動調查，調查委員會3名委員都是外聘專家，為保障學生受教權，先安排郭姓教室上課班級採取雙導師，行政入班觀察協助；學生下周是期末考試，目前著重穩定學生情緒，並同步調查，今天下午就會開教評會。

該班級還有18名學生家長連署，要求學校讓郭姓教師回任導師。連署家長表示，今天聽到錄音也很震驚，校方應好好處理，但馬上就是期末考，考試成績關乎學生能否申請上私立國中，上周換導師後許多學生反映不佳，希望學校有合理配套措施，不要影響期末考試。 投訴家長說，孩子回家會哭泣、睡不著，他們希望學校趕快調離郭姓教師，還給孩子平安的學習環境。記者陳敬丰／攝影 人本教育基金會中部辦公室今天與投訴家長、議員等人開記者會，控訴台中市某間國小包庇不適任教師。記者陳敬丰／攝影