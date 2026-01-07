快訊

115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

毒嘴導師罵學生烏龜、沒帶腦袋 被調職卻在1周後回任

聯合報／ 記者陳敬丰游振昇／台中即時報導
人本基金會中部辦公室主任曾芳苑（左三）指出，郭姓教師長期以「烏龜」、「沒帶腦袋」等侮辱性言詞攻擊學生，還會教唆其他學生排擠。記者陳敬丰／攝影
人本基金會中部辦公室主任曾芳苑（左三）指出，郭姓教師長期以「烏龜」、「沒帶腦袋」等侮辱性言詞攻擊學生，還會教唆其他學生排擠。記者陳敬丰／攝影

台中市潭子區某國小郭姓教師疑似不當管教學童，長期以「烏龜」、「沒帶腦袋」等侮辱性言詞攻擊學生，遭家長多次投訴，校方去年12月底決議調離導師職務，僅僅1周後就無預警安排回任，家長抗議校方失職，市府也要求校方以最快速度重啟審議。

人本教育基金會中部辦公室今天偕投訴家長、民進黨議員王立任、張家銨、彰化師範大學助理教授魏培軒等人開記者會。人本中辦主任曾芳苑表示，郭姓教師言語辱罵A生等3名學生，教唆其他學生排擠，時間超過1年，從小學5年級到現在6年級；家長投訴3次無果，錄音蒐集證據。

曾芳苑播放錄音檔，郭姓教師說出「你看看同學都知道，就你少一根筋」、「你動作是不是很慢，人家說你像烏龜一樣慢，是在描述事實」、「你知道開口在這裡還這樣搬，有沒有腦袋啊」等語，以及「你們要不要跟他做朋友，看他這副德性，誰要跟他做朋友」。

曾芳苑指出，去年7月家長堅持啟動校事會議，學校斡旋兩造簽署和解書，但9月開學後郭姓教師依然故我，家長受不了再次檢舉，學校12月底開校事會議，26日決議調離郭姓教師導師職務，然而今年1月2日就在沒有通知當事家長的情況下，逕行讓郭姓教師回任。

曾芳苑說，回任當天，郭姓教師早自習開始就關閉教室大門、拉上窗簾，一直盯著A生等2、3名學生看；A生午休睡到一半抬起頭，看到郭姓教師盯著自己，差點沒嚇死，趕快打電話給媽媽接回家。曾要求，校方立即停聘郭姓教師並啟動調查，將校事會議調查報告給予家長，該班級學生甚至郭姓教師都須接受輔導，社會局也要啟動社政調查。

A生父親說，兒子在學校被孤立，回家獨自哭泣，夜裡翻來覆去無法入眠，成績也受到影響；他們的訴求很單純，只希望孩子不要一到學校就被罵，功課好不好無所謂，但不要承受不該承受的壓力，也盼學校調離郭姓教師。

教育局表示，校方認為去年12月26日、29日的校事會議有程序瑕疵，要依規定撤銷處分重新開會；教育局已經要求學校務必以最快速度重啟審議程序，調查期間也應視情形調整課堂措施，包含「行政人員全程入班觀課」、「定時巡堂」，嚴禁教師任何不當管教。

該校校長說，校方上月接到投訴立刻啟動調查，調查委員會3名委員都是外聘專家，為保障學生受教權，先安排郭姓教室上課班級採取雙導師，行政入班觀察協助；學生下周是期末考試，目前著重穩定學生情緒，並同步調查，今天下午就會開教評會。

該班級還有18名學生家長連署，要求學校讓郭姓教師回任導師。連署家長表示，今天聽到錄音也很震驚，校方應好好處理，但馬上就是期末考，考試成績關乎學生能否申請上私立國中，上周換導師後許多學生反映不佳，希望學校有合理配套措施，不要影響期末考試。

投訴家長說，孩子回家會哭泣、睡不著，他們希望學校趕快調離郭姓教師，還給孩子平安的學習環境。記者陳敬丰／攝影
投訴家長說，孩子回家會哭泣、睡不著，他們希望學校趕快調離郭姓教師，還給孩子平安的學習環境。記者陳敬丰／攝影
人本教育基金會中部辦公室今天與投訴家長、議員等人開記者會，控訴台中市某間國小包庇不適任教師。記者陳敬丰／攝影
人本教育基金會中部辦公室今天與投訴家長、議員等人開記者會，控訴台中市某間國小包庇不適任教師。記者陳敬丰／攝影

教師 期末考 朋友

延伸閱讀

北市宣布中小學營養午餐全面免費 高雄市府揭「不跟進」原因

影／烏龜翻成日常？宜蘭不時都有翻車秀 市區郊區輪番上演！

北一女師班群轉發蔣萬安演講惹議 教育局還原始末：尊重教學自主

700人搶名額卻招不滿！北市高中美術班「無備取」惹議 教育局曝原因

相關新聞

毒嘴導師罵學生烏龜、沒帶腦袋 被調職卻在1周後回任

台中市潭子區某國小郭姓教師疑似不當管教學童，長期以「烏龜」、「沒帶腦袋」等侮辱性言詞攻擊學生，遭家長多次投訴，校方去年1...

北市要推免費營養午餐！業者建議保留學校自主調價 籲兩大配套做好

台北市長蔣萬安宣布推動國中小營養午餐免費，然而業者憂心若統一用「均價」或「最高價」要求學校恐無法呼應各校需求，建議用「定...

寒流來襲「唐宋八大家」集體陣亡？超狂記憶口訣 畢業20年都背起來了

寒流發威，全台急凍！當大家都在煩惱如何保暖時，一位充滿幽默感的清大國文系畢業作家林俐君「Lijune・綠君麻麻」卻在這波冷氣團中，回憶起困擾無數學生的國文科難題。

北市國中小營養午餐免費 最快9月上路

台北市長蔣萬安昨宣布，北市國中、小學營養午餐將全面免費，北市預估，每年預算約20多億元、18萬名學子受惠，預計最快今年9...

避免比較 家長：各校午餐應統一標準

台北市營養午餐全面免費，家長、學校皆樂見其成，每月每個孩子可省下逾千元餐費，且孩子營養可獲得更妥善規畫，但也提醒目前各校...

9成同意才能去！屏女辦不成畢旅 學生喊失望、校方盼尊重結果

屏東女中去年畢業旅行參與率不到7成，有些班級甚至一半學生沒參加，本報接獲投訴指出，校務會議決議本屆高二學生畢旅舉辦門檻要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。