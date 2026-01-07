快訊

鐘點費調升回溯 代課費差額老師得自掏腰包？教育部：公費支出

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天審查「偏遠地區學校教育發展條例部分條文修正草案」等案，教育部次長張廖萬堅（右）出席備質詢。記者林伯東／攝影
教育部上月底宣布調升教師鐘點費、教師費，並加發行政工作獎金，所有調增追溯自2025年9月1日起生效。對此，有教師擔心，若去年請假請人幫忙代課，是否還要自掏腰包補鐘點費差額給代課老師？教育部政務次長張廖萬堅今說明，若老師是在學校差勤系統中請假，鐘點費調升前後的差額會由中央、地方政府各半負擔。

立法院教育及文化委員會今天審查「偏遠地區學校教育發展條例部分條文修正草案」等案，張廖萬堅出席備質詢。

教育部宣布兼代課教師鐘點費將全面調增20％，國小由336元調升至405元、國中由378元調高至455元、高中由420元調升至505元，鐘點費調漲回溯到9月。消息一出，就有老師在社群媒體上關心，9到12月間若有請假、請其他老師代課，鐘點費的差額是否要自掏腰包補給？

根據國立高級中等以下學校教師差假期間所遺課務調課補課代課實施要點，教師因事、病假而需請人幫忙代課，其鐘點費由請假教師自行負擔，若是請公假、婚假、產假等假別或是連續3日病假、身心調適假才可免付鐘點費。

立委葛如鈞今在教委會提出質疑，指出難道去年請假的老師，今年還要補扣款嗎？鐘點費調漲之間的差額到底是由誰支應？對此，張廖萬堅說明，若老師在學校差勤系統中請假，差額就會以公費支出，由是中央、地方政府各半負擔；但若老師是私底下請假，系統上就不會有紀錄。

此外，上月底亦宣布加發「行政工作獎金」，但又以50班為分界發給。大小校的認定引發反彈，立委范雲今表示，全國50班以上的大校其實並不多，由於獎金發給涉及行政院人事總處決策，可以協助爭取。張廖萬堅表示，本次加給、鐘點費調升及加發工作獎金，包含校長協會、私校反映的事項，都會加緊溝通，並在教育部跟地方政府共同支持的情況下協助。

