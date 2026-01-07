快訊

全國學童盃賽後爆爭議…裁判與工作人員費拖欠逾月 足協：辦理中

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「2025全國學童盃足球錦標賽」爆酬勞遲未發放爭議，多名支援該賽事的台東裁判與工作人員今天出面指控中華足協。記者尤聰光／攝影
「2025全國學童盃足球錦標賽」於去年11月22日至11月30日，在台東縣豐里國小及豐田國中舉行，吸引全國學童隊伍齊聚台東競技。不過，賽事結束後，近日卻傳出裁判與工作人員逾百萬元酬勞遲未發放的爭議，引發基層不滿。

中華民國足球協會回應表示，該賽事為協會2025年度最後一場賽事，相關賽事單據、工作人員清冊及核銷資料皆已彙整完成，並送交財務室辦理核銷。因於12月20日才完成理事長補選程序，組織人事異動確實影響行政與財務作業進度。

中華足協強調，目前相關款項皆持續辦理中，並與相關人員保持聯繫，將依照既定匯款作業完成支付，同時理解工作人員的關切，未來也將持續加速行政流程，確保款項順利撥付。

多名支援該賽事的裁判與工作人員今天指控表示，賽後至今裁判費與工作酬勞仍未入帳，拖欠時間已超過1個月，與過往參與其他賽事的經驗明顯不同。有裁判指出，自己被積欠的裁判費約2萬3千元，這是他首次執法足協賽事，原以為流程與其他比賽相同，沒想到會遇到延遲情形。

另名工作人員則表示，個人被拖欠的費用約1萬多元，過去參與其他運動賽事，多半是比賽當天發放現金，或短時間內完成轉帳，幾乎未曾遇過長期拖欠。相關人員透露，賽後曾多次透過群組向負責窗口詢問進度，但得到的回覆多以「理事長交接中」、「行政作業尚未完成」為由延後，甚至出現已讀不回的狀況，讓人感覺溝通不順、態度消極。

裁判與工作人員也提到，賽事期間長時間在烈日下工作，體力與精神負擔不小，事後卻遲遲等不到應有回報，心理落差相當大。有人直言，這筆酬勞原本可作為生活支出或其他規畫，對部分存款不多的人而言，被拖欠已造成實際壓力。

不過，基層人員仍憂心，台東本就不易招募裁判與賽事工作人員，若酬勞發放流程與溝通機制未能更加明確，恐影響未來支援賽事的意願，也不利地方足球運動的長期發展。

台東多名裁判與工作人員在群組上催促足協酬勞盡速發放。記者尤聰光／攝影
裁判 足球 中華足協

